La UOC participa en un projecte Erasmus+ per donar forma al futur de l'educació superior a Europa

La crisi de la COVID-19 ha obligat les universitats a passar-se a l'educació digital i reorganitzar els campus. Segons dades recopilades per la Comissió Europea el maig del 2020, el 95,1 % de les universitats europees van organitzar formacions en línia i a distància i el 82,7 %, fins i tot, exàmens en línia. La modalitat virtual s'ha mantingut, en molts casos, durant tota la pandèmia, però cada vegada s'han fet més patents les limitacions d'aquest ensenyament remot d'emergència i s'ha posat de manifest que pràctiques com veure un vídeo o seguir una lliçó per videoconferència ja no es perceben com una bona solució. Davant d'aquestes mancances, neix DigiTelPro, un projecte Erasmus+ que té l'objectiu de proporcionar una educació digital d'alta qualitat, inclusiva i escalable, a partir del disseny d'un programa de desenvolupament professional i formació contínua per a docents.

"El professorat s'ha adonat que potser no tenia la formació necessària, ni en competències digitals ni en disseny de formació en línia, i percep que pateix una sobrecàrrega extrema de feina per tal d'adaptar-se a la situació. D'altra banda, molts estudiants han començat a queixar-se i a exigir el seu dret a rebre una educació de qualitat, sigui presencial o en línia", explica Albert Sangrà, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i investigador del grup Edul@b, qui, juntament amb les professores i membres del mateix grup Juliana Raffaghelli i Montse Guitert, forma part de l’equip de treball del projecte.

Amb una durada de 24 mesos i un pressupost de prop de 300.000 euros, DigiTelPro està liderat per l'Associació Europea d'Universitats d'Educació a Distància (EADTU, per la sigla en anglès) i, a més de la UOC, hi participen la Universitat de la Ciutat de Dublín (Irlanda), la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica), la Universitat Telemàtica Internacional (Itàlia), la Universitat de Tecnologia de Delft, la Universitat Oberta (Països Baixos), i la Federació Interuniversitària de l'Ensenyament a Distància (França). Per a la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez, "aquesta col·laboració amb universitats europees, tant en línia i a distància com tradicionals, però reconegudes per la investigació i la innovació en educació digital, permet a la UOC continuar treballant per a la millora de la qualitat de l'educació en línia i ajudar, així, a donar forma al futur de l'educació superior a Europa". El projecte també està vinculat al pla de treball per als propers dos anys de la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social de la UOC.