Nens esportistes: per què l'aigua és sempre la millor opció per evitar la deshidratació

Protocol d'hidratació

Per tant, és fonamental recuperar líquids tant en els entrenaments com durant la competició, hidratant el nen de manera adequada al llarg de tota la jornada (abans, durant i després de l'esforç físic), atès que, com adverteix Esquius, no cal esperar que tingui set. Aquest és el protocol d'hidratació recomanat en aquests casos:

Abans de la competició: quatre hores abans de la prova o la pràctica de l'activitat física, ha de beure aigua o algun aliment ric en aigua en una quantitat d'entre 5 i 7 ml/kg de pes corporal, i abans de l'escalfament (30-60 minuts) és aconsellable que ingereixi 300-400 ml de líquid. La temperatura de la beguda és un factor que cal tenir molt en compte: ha d'estar entre 15 i 21 °C.

Durant la competició: l'objectiu és prevenir la deshidratació, bevent entre 400 i 800 ml/hora a intervals curts de temps, per exemple, 100 ml cada 15 minuts, encara que si fa calor l'interval pot ser inferior.

Després de la competició: cal recuperar els líquids i electròlits perduts per l'orina i la suor bevent líquids o consumint aliments amb un alt contingut en aigua.

Begudes isotòniques, una bona alternativa?

El consum de begudes de rehidratació oral per a esportistes o isotòniques, l'objectiu principal de les quals és substituir l'aigua i els electròlits que s'eliminen a través de la suor durant l'exercici, és molt habitual entre la població adulta i també en els nens que fan una activitat esportiva. "Aquestes begudes contenen una barreja d'hidrats de carboni d'alt índex glucèmic i sodi que asseguren una bona hidratació. Tanmateix, en l'actualitat es tracta d'una opció que no està recomanada en la població infantil", assenyala Laura Esquius, que recorda que societats científiques com l'Acadèmia Americana de Pediatria, tot i que reconeixen que aquestes begudes poden ajudar els atletes joves que participen en activitats físiques vigoroses per un temps prolongat, adverteixen que no són necessàries quan es tracta de nens més petits amb una activitat física regular.

Estan en la mateixa línia les recomanacions dels especialistes de la plataforma FAROS Sant Joan de Déu, que apunten que els estudis sobre les necessitats energètiques i les pèrdues de líquids i sals minerals en l'activitat física en l'edat escolar demostren que els nens i adolescents eliminen menys sals minerals per sudoració i que la recuperació del sodi –l'electròlit que es perd en més quantitat– està garantida amb una dieta equilibrada, a la qual cosa cal unir que aquestes begudes contenen sucres d'absorció ràpida, el consum habitual dels quals està desaconsellat.

"Per tot això, en la majoria dels casos en què els nens fan activitat física, el millor és que beguin només aigua", afirma Laura Esquius, que també recomana, per recuperar líquids després de la pràctica esportiva, ingerir altres opcions que pel seu alt contingut hídric poden ser efectives en aquest sentit: fruita, verdura (amanides, gaspatxo, etc.), sucs naturals, llet, batuts, brous…

Com saber si el nen està deshidratat: signes d'alerta

Hi ha un mètode molt senzill per saber si estem adequadament hidratats, que consisteix a observar el color de l'orina: un color clar és indicatiu d'un estat d'hidratació adequat, mentre que una orina groc fosc és senyal de deshidratació.

Altres senyals que acompanyen la deshidratació són set, boca seca o enganxosa, pell seca i freda, orinar poc, mal de cap i rampes musculars. Quan es tracta d'una deshidratació greu, es pot presentar, a més, irritabilitat o confusió, marejos o atordiment, acceleració del pols cardíac, apatia, ulls enfonsats, inconsciència o deliri.

En aquests casos, el primer que cal fer és avisar immediatament els serveis sanitaris, moure ràpidament el nen cap a una zona d'ombra i treure-li la roba o els complements protectors que en puguin dificultar la ventilació. "És recomanable refrescar l'esportista; l'ideal seria fer-ho amb un bany o una dutxa freda, però si no és possible se li poden aplicar tovalloles mullades al coll, les axil·les i els engonals, fins que mostri clars símptomes de millora. Si està conscient i pot beure líquids, cal proporcionar-li aigua o begudes amb sals minerals fins que arribi el personal d'emergència o qualificat", aconsella Laura Esquius.