Espanya, entre els països europeus amb més joves d'entre 18 i 25 anys fumadors de tabac de pipa d'aigua

Conclusions principals

Entre les conclusions principals de l'estudi hi ha les següents:

- Els cigarrets prims són una mica més utilitzats per les dones (el 58 % dels consumidors d'entre 18 i 25 anys), mentre que els cigarrets petits són consumits principalment per homes (per exemple, el 70 % dels consumidors de 18 a 25 anys ho són). Pel que fa al consum del tabac de pipa d'aigua, un 62 % dels usuaris són homes. En termes de gènere, el consum de la resta de productes analitzats és relativament igual.

- Pel que fa a la percepció sobre els diversos productes, els participants dels focus groups −sobretot dels Estats membres de l'est− vinculen els cigarrets prims a la feminitat i als entorns de negoci, i en canvi associen a la masculinitat els cigarrets petits.

- Els motius principals per començar a consumir productes de tabac són els següents: per diversió, perquè se senten estressats i pensen que fumar els pot ajudar a relaxar-se, com una via de sociabilització i per estar a la moda. Un dels motius pels quals els usuaris es decanten per certs productes és perquè perceben que hi ha un risc menor per a la salut, tot i que no hi ha evidències al respecte. Per exemple, alguns consumidors de cigarrets prims de vegades han necessitat consumir més cigarrets d'aquest tipus per sentir-se tan saciats com se sentirien amb cigarrets convencionals.

- Els productes de tabac per escalfament i els cigarrets electrònics són percebuts com una experiència de consum més freda, moderns i tecnològics, i sense la sensació de satisfacció que aporten els cigarrets convencionals. Els cigarrets prims i els cigarrets petits es perceben generalment com a antics (en el sentit d’autèntics, orientats al gènere, etc.). El tabac de pipa d'aigua se sol dissociar d'altres productes de tabac i productes relacionats, ja que es fa servir en locals especials i dins d'un grup.

- Els fumadors de cigarrets electrònics principalment són consumidors duals. Més de 7 de cada 10 joves entre 18 i 25 anys i 8 de cada 10 persones de 26 anys o més que consumeixen cigarrets electrònics són fumadors duals: també fumen altres productes de tabac, principalment, cigarrets convencionals. 1 de cada 4 joves d'entre 18 i 25 anys i 3 de cada 10 de 26 anys o més en el passat havien estat usuaris exclusius de cigarrets electrònics i actualment consumeixen altres productes de tabac: el 90 % dels enquestats en combinen el consum amb els cigarrets convencionals. “Aquestes dades suggereixen que l'ús del cigarret electrònic no té un impacte en la reducció del consum del tabac convencional”, apunta l'investigador i professor de la UOC.

- Els fumadors de productes de tabac per escalfament (HTP) consumeixen entre 1 i 10 sticks diaris. Començar a consumir aquest producte per primera vegada està motivat per la diversió que els suggereix o pel fet de voler deixar o reduir el tabac convencional. Aproximadament, el 85 % de fumadors d'HTP són fumadors duals. Aproximadament el 75 % dels enquestats està d'acord que els HTP s'haurien de regular com els cigarrets convencionals i que hi hauria d'haver moltes més restriccions d'ús als llocs de treball, al transport públic i al sector de l'hostaleria.

- Pel que fa a la percepció sobre el risc de fumar cadascun dels productes que hi ha en el mercat, els cigarrets convencionals es perceben com els més nocius. Els joves de 18 a 25 anys consideren els HTP un 35 % menys nocius que els cigarrets convencionals i un 46 % menys perjudicials per a les persones de l'entorn no fumadores. Les persones de 26 anys o més consideren aquests productes un 46 % menys nocius per als fumadors i un 58 % menys nocius per als no fumadors.