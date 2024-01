Intel·ligència artificial per millorar la salut mental dels infants amb malalties cròniques greus

Un instrument per mesurar el patiment d'infants i adolescents en cures pal·liatives

L'empresa emergent participa en un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per dissenyar i validar un instrument que ajudi a avaluar el patiment d'infants i adolescents amb malalties cròniques o avançades i necessitats pal·liatives. Aquest estudi està liderat per Daniel Toro, psicòleg adjunt a l'Àrea de Salut Mental del Servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic Complex de l'hospital. "Treballem per disminuir el sofriment dels nens i que s'adaptin, amb la seva família, a la nova situació. Es tracta d'intentar que la comunicació sigui com més eficaç millor, perquè s'ha vist que s'obtenen més bons resultats en la salut, tant dels nens com dels pares". Toro explica que les línies d'innovació del servei s'enfoquen a "l'avaluació de l'ús de tecnologies digitals en salut mental. Les eines d'Aimentia ens permeten poder detectar precoçment situacions provocades per la malaltia —i que sovint no detectem a temps— per poder-hi intervenir. En un futur també ens pot ajudar a tenir una visió de com influeix la salut mental de cada membre de la família en la salut dels altres".

En l'estudi hi han participat disset infants i adolescents de més de vuit anys amb necessitat de cures pal·liatives i les seves famílies, i es preveu que n'augmenti la participació fins a cent menors. A diferència dels adults, actualment no hi ha prou eines per mesurar el patiment dels infants en aquesta situació, i s'han fet poques investigacions per examinar l'impacte de la malaltia, el tractament i la mort pròxima en el benestar psicològic dels nens i les seves famílies. Els infants amb malalties potencialment mortals experimenten símptomes de depressió i ansietat, nerviosisme i irritabilitat, que sovint no es diferencien dels símptomes físics provocats per la malaltia. Segons Toro, "es tracta d'una situació canviant a mesura que evoluciona la malaltia i en la qual calen instruments fiables i no invasius que detectin i monitorin els canvis perquè els professionals puguem actuar de manera adequada".