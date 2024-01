Barcelona, aparador privilegiat de l'Ars Electronica Festival

Després de l'èxit de l'any passat, Barcelona torna a convertir-se en una de les principals seus deslocalitzades de l'Ars Electronica Festival, la manifestació més important del món dedicada a la creació electrònica i les sinergies entre art, tecnologia, ciència i societat, que celebra la seva 42a edició a Linz (Àustria) i més de cent ciutats al voltant del món, del 8 al 12 de setembre.

Per segon any consecutiu una xarxa d'institucions catalanes donarà vida a l'Ars Electronica Garden Barcelona.

En línia amb la filosofia del festival, el Garden Barcelona se celebrarà a diverses seus i presentarà exposicions amb obres inèdites i projectes en processos produïts especialment per a l'ocasió, xerrades entre artistes i científics, tallers, performances i projeccions de pel·lícules.

Les dues seus principals del Garden Barcelona seran el Canòdrom Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica i Espronceda Institute of Art & Culture.

El Canòdrom acollirà una obra històrica i una producció inèdita de la Col·lecció Beep d'Art Electrònic i els cinc projectes becats expressament per a participar en Ars Electronica 2021 per l’Institut Ramon Llull, la New Art Foundation, la Universitat Oberta de Catalunya, el centre de creació de dansa i arts escèniques La Caldera i el centre de producció i recerca Hangar.

El centre d'art Espronceda desplegarà cinc instal·lacions, tres de les quals són el resultat de les residències artístiques IMMENSIVA Residences 2021, que ofereixen experiències multiusuaris i aborden temes candents de la creació contemporània com els NFT, les criptomonedes i la contaminació ecològica de les dades.

Des de l'any passat, Ars Electronica ha fet de la necessitat virtut, transformant una imposició sanitària en un experiment de festival híbrid i descentralitzat, connectat a través d'Internet, que ha estat pres com a exemple per tota classe d'esdeveniments al voltant del món.

A principi de setembre, Linz es convertirà en l'epicentre d'una cosmogonia creativa formada pel conjunt de ciutats que, cadascuna amb el seu Garden, participen de manera remota al festival. A Linz, Ars Electronica té lloc en els Kepler’s Gardens, els jardins de la Universitat Johannes Kepler, el cèlebre astrònom alemany que va revolucionar l'astronomia amb la seva teoria dels moviments dels planetes al voltant del Sol.

Ars Electronica acaba de llançar la seva programació en línia amb els concorreguts Home Delivery, xerrades de preparació als continguts del festival, reunits enguany sota el lema “A new digital deal. How the digital world could work”.