Sigues feliç durant les vacances: oculta els teus 'likes'

Cada dia, 500 milions de persones entren al seu perfil d'Instagram per veure o penjar imatges de la seva vida quotidiana. Si parlem de comptes actius al mes, la quantitat és de 1.074 milions. I si ens referim a Facebook, aquestes mateixes xifres arriben gairebé a triplicar-se. Fins ara, una de les raons per entrar al perfil personal era comprovar el nombre de likes que mostraven les nostres publicacions. No obstant això, l'anomenada "dictadura del like" de dues de les xarxes més populars del món pot tenir els dies comptats. A finals del darrer mes de maig, Instagram i Facebook van anunciar que deixaran triar als seus usuaris si volen eliminar els likes dels seus comptes: els recomptes dels "m'agrada" seran visibles de manera predeterminada, però podrem optar per no veure'ls en els nostres feeds i en les nostres fotos, si així ho volem.

La decisió no ha sorprès els experts. Com explica Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, la majoria d'usuaris de les xarxes socials no tenen milions de seguidors ni acumulen milers de "m'agrada", "cosa que pot resultar bastant frustrant. I un usuari desmotivat pel fet de no aconseguir tants 'm'agrada' com voldria obtenir es pot convertir fàcilment en un usuari passiu, que és l'última cosa que els gestors d'aquestes plataformes volen", assenyala el professor de la UOC. "Ocultant els likes, les xarxes combaten la desmotivació que fa de l'usuari un mer espectador del qual no es poden extreure les valuoses dades que les xarxes socials atresoren i comercialitzen".

No és l'única raó que ha pogut portar les plataformes a prendre aquesta decisió. En opinió dels especialistes, és també una mesura positiva per a les xarxes socials en termes de prestigi, "ja que es poden posar la medalla de combatre la 'tirania dels likes' i els seus efectes nefastos", recorda Lalueza. És per això que el sector ha aplaudit la decisió.

No obstant això, el fet que hi hagi la possibilitat d'ocultar els likes no significa que tothom hagi de posar-la en pràctica. Tot i que hi haurà usuaris que valoraran aquesta mesura, el professor de la UOC considera que és improbable que la facin servir els usuaris que comparteixen els continguts de més èxit, "i al final és probable que ocultar el nombre de 'm'agrada' es converteixi en sinònim de tenir molt pocs 'm'agrada', amb la qual cosa l'efecte positiu desestressant es pot acabar diluint gairebé del tot".