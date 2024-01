Intel·ligència artificial ètica sense patrons esbiaixats contra el frau en serveis i subministraments

El control dels abusos i el frau en els serveis com l'electricitat o el gas és un aspecte fonamental per optimitzar els recursos, detectar les irregularitats i adoptar mesures que contribueixin al bon funcionament del sistema. Aquesta és la finalitat de Fraud Research, una eina basada en el big data (dades massives) amb un component ètic que permet detectar les anomalies i els abusos en aquesta mena de serveis. Aquest és un dels projectes finalistes de la novena edició de l’SpinUOC, la jornada d'impuls de l'emprenedoria de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Fraud Research està constituït com una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

«Vivim en un món on tot està digitalitzat, per la qual cosa deixem un rastre digital. Això inclou la interacció de les empreses i els seus clients. Així, doncs, aquestes dades poden ser analitzades per l'empresa mitjançant intel·ligència artificial (IA) per entendre aquests clients més bé i, per tant, detectar si cometen frau o si existeix qualsevol altra anomalia», assenyala Bernat Coma, un dels impulsors d'aquest projecte i professor col·laborador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i associat de la UPC – BarcelonaTech, on també forma part, com a investigador, del Process and Data Science group.

En concret, Fraud Research posa a la disposició de qualsevol empresa els coneixements desenvolupats per un grup d'experts per detectar frau i altres anomalies gràcies a l'aplicació d'intel·ligència artificial i altres tècniques de ciència de dades. «Les nostres solucions es basen en dos conceptes, que són un encert elevat i un ús ètic de la intel·ligència artificial», afirma Coma.