«La culpa és de Fortnite»: per què es responsabilitza els videojocs de conductes violentes i no el cinema o les sèries?

No hi ha evidència del vincle entre videojocs i violència

De fet, segons els experts, l'associació entre violència i videojocs no està avalada per la ciència. Estudis com ara el dut a terme per l'investigador Christopher Ferguson van buscar la connexió de la violència als mitjans amb la vida real comparant aquesta evolució de la violència al cinema i els videojocs amb les xifres de crims. El resultat de la recerca és que, a mitjan segle xx, es poden observar relacions correlacionals de petites a moderades entre la violència cinematogràfica i les taxes d'homicidi als Estats Units, però la tendència es va revertir a principis i finals del segle xx, amb taxes de violència cinematogràfica inversament relacionades amb les taxes d'homicidi. Respecte al consum de videojocs, la conclusió és que està associat a una disminució en les taxes de violència juvenil. «Els resultats suggereixen que el consum social de la violència als mitjans no prediu un augment de les taxes de violència social», assenyala l'estudi. Un altre treball recent publicat a The Royal Society també va arribar a una conclusió similar. Després de revisar els estudis anteriors més rellevants que establien aquest vincle, fins a 28 de diferents, es va demostrar que el valor estadístic de tots aquests no era realment significatiu.

Per això l'actual demonització dels videojocs és considerada «una mica injusta, la qual cosa no significa que no hi hagi violència als videojocs», assenyala Arnedo. El professor de la UOC comenta que «ningú no s'esquinça les vestidures al mateix nivell en altres mitjans com el cinema o la televisió. Però així estem des dels anys noranta, quan al Congrés dels Estats Units va tenir lloc l'audiència de Sega i Nintendo a causa del videojoc Mortal Kombat. Aquest mateix any, 1992, s'estrenava Reservoir Dogs i Tarantino no va haver de testificar davant de cap polític. Que consti que m'encanten les pel·lícules de Tarantino, però la gent ja té clar que no són per a qualsevol públic, i ningú no s'esquinça les vestidures per això», diu. I afegeix que va ocórrer una cosa similar de nou el 2003, quan va haver-hi certa polèmica amb el videojoc Manhunt, l'any de l'estrena de Kill Bill. Vol. 1.

«Potser cal seguir amb un procés de maduració que deixi d'associar el videojoc a una cosa per a infants i que assumeixi que ja no hi ha només 'videojocs'. És el mitjà, però no el gènere. Per a cada edat s'haurà de triar el més adequat, cosa que ens faciliten les indicacions del codi PEGI (Pan European Game Information)», explica Arnedo, membre del grup de recerca GAME (Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment) de la UOC. Avui dia, les dades mostren que ha deixat de ser un producte nínxol per passar a ser un producte principal (mainstream): a Espanya hi ha jugadors de totes les edats, i de tots dos gèneres, segons les xifres publicades a Statista. A més, cada any en creix el nombre, i actualment gairebé la meitat de la població mundial és jugadora, segons un informe del lloc d'anàlisis DFC Intelligence, que xifra en 3,1 bilions el nombre de persones que juguen a videojocs a tot el món.