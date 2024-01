Educatool, una eina per saber si la manera d'educar els fills és l'adient

Àlex Letosa, psicòleg, logopeda, exdirector d'institut i professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, és l'artífex que hi ha darrere d'Educatool, un mètode en línia concebut com «un manual d'instruccions per educar» de manera «positiva i basant-se en el respecte» cap als infants. Es tracta del projecte premiat en el programa d'emprenedoria i transferència SpinUOC 2021 al projecte més destacat pel seu impacte social, patrocinat per la Ramon Molinas Foundation. Amb més de vint anys d'experiència en el sector educatiu, la idea d'Educatool parteix de la premissa que el 80 % de l'èxit educatiu dels infants no depèn de l'escola o d'altres factors, sinó directament de la família. Letosa recorda que molts pares i mares es pregunten moltes vegades «per què els infants no venen amb un manual sota el braç», i s'adreça a ells per informar-los que «la ciència ja ha descobert» el manual d'instruccions per educar: Educatool.