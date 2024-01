La UOC apropa al públic general la seva expertesa investigadora amb la Nit Europea de la Recerca

Les relacions entre Espanya, la Xina i la recerca

Investigadors del grup ALTER dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, especialistes en la història i les cultures de l'Àsia Oriental, duran a terme tres activitats durant la setmana de la Nit Europea de la Recerca.

A partir de l'experiència dels projectes de recerca en què s'ha creat l'Archivo China-España, que estudia les relacions entre aquests dos països des del segle xix, el dimarts 21, a les 19 h, Xavier Ortells durà a terme al Centre Cultural Sant Josep de l'Hospitalet de Llobregat (avinguda d'Isabel la Catòlica, 32) un taller pràctic sobre recerca en arxius digitals. Es tracta d'una activitat adreçada a qui estigui interessat a cercar dades, informacions i imatges en premsa històrica o accedir a repositoris. Per assistir-hi, cal inscripció a través de pessicsdeciencia@gmail.com o el número de telèfon 93 403 20 99.

El dimecres 22, Carles Brasó participarà en les xerrades de divulgació que acollirà el barceloní Centre Cívic Vil·la Urània (carrer de Saragossa, 29) a partir de les 15 h, on presentarà breument el paper dels brigadistes internacionals xinesos a la Guerra Civil. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia.

A més, David Martínez i Carles Prado impartiran una xerrada el dijous 23 a l'escola L'Estel del barri de la Sagrera de Barcelona per apropar el món xinès a l'alumnat i reflexionar sobre la llunyania i la proximitat de la cultura i la societat xineses.

Salut digital

L'eHealth Center de la UOC promou un d'activitats sobre salut digital en el marc de la Nit Europea de la Recerca d'enguany.

El dijous 23, Àgata Lapedriza, investigadora líder del grup Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab (SUNAI), també adscrit als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, conduirà la xerrada "Robots empàtics per ajudar les persones". Lapedriza detallarà com els robots poden percebre les emocions humanes o per què és important que les màquines tinguin aquesta capacitat. La investigadora presentarà exemples de projectes de recerca que fan servir aquest tipus de tecnologies per ajudar a reduir l'estrès o aconseguir que la comunicació entre els robots i les persones sigui més fluida i fàcil. Aquesta activitat tindrà lloc a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat a partir de les 19.30 h. Per assistir-hi, cal inscripció a través de pessicsdeciencia@gmail.com o el número de telèfon 93 403 20 99.

El divendres 24, a partir de les 17 h, CosmoCaixa de Barcelona (carrer d'Isaac Newton, 26) acollirà una xerrada sobre el suport psicosocial en el diagnòstic de càncer, a càrrec de Joan Carles Medina, investigador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. És el cas del programa ICOnnecta't, de l'Institut Català d'Oncologia, un ecosistema de salut digital esglaonat, dissenyat per identificar i gestionar les necessitats psicosocials durant el primer any després d'un diagnòstic de càncer. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia.

Xerrades virtuals

El divendres 24, el canal de YouTube de la Nit Europea de la Recerca penjarà dues xerrades virtuals de personal investigador de la UOC. D'una banda, Llorenç Andreu Barrachina −investigador adscrit a l'eHealth Center i als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, amb el grup de recerca de Cognició i Llenguatge (GRECIL)− detallarà com l'ús de la tecnologia Kinect pot ser positiu per a les teràpies de la parla. Aquests dispositius de detecció de moviment produïts per Microsoft permeten el reconeixement de gestos en temps real, el de veu i el seguiment esquelètic, i ofereixen grans oportunitats per desenvolupar jocs digitals per millorar les habilitats del llenguatge oral a través de les interaccions basades en el llenguatge.

Madelin Gómez, investigadora del grup Communication Networks & Social Change (CNSC), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), analitzarà el paper de cuidador i les persones grans, tenint present que n'hi ha un nombre important que es troben actives i participants de la vida social o familiar i ajuden monetàriament o amb cures les del seu voltant. Gómez analitzarà les activitats que la gent gran ofereix als altres i què comporta per al seu propi benestar.

European Performing Science Night

En el marc de la Nit Europea dels Investigadors, Badalona acollirà la European Performing Science Night, que anirà a càrrec d'EPICALAB, l'Espai d'Aprenentatge Multidisciplinar entorn de les Arts Escèniques, impulsat per la Fundació Èpica La Fura dels Baus. Comptarà amb la participació d'investigadors i investigadores de diverses universitats per cocrear un espectacle al voltant de diversos reptes científics, com ara l'abordatge del canvi climàtic, en el cas de la UOC.

La jornada inclourà exhibicions, experiències interactives i xerrades per interactuar amb el personal investigador i conèixer de primera mà de què tracten les seves recerques, i fins i tot saber com col·laborar-hi.

Aquest esdeveniment tindrà lloc el 25 de setembre, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, al Centre Cultural L'Escorxador (carrer de Don Pelayo, 22), amb la participació del grup de recerca Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab) de l'IN3. No cal fer inscripció prèvia.

