La UOC dissecciona tots els pregons de la Mercè des del 1975 en el marc d'un projecte de recerca europeu

L'evolució del mite de la Mercè en els pregons

Un dels primers resultats de l'anàlisi de tots els pregons té a veure amb les referències al mite de la Mercè. Villanueva ha pogut comprovar que al pregó de 1975, encara en època franquista, és on més mencions hi ha. Bàsicament, les referències al mite es localitzen en els pregons dels anys setanta i vuitanta; progressivament, es va deixant de banda i només està present amb algunes "pinzellades", com ara en el pregó de Manuela Carmena molt breument, o també en el d'Andreu Buenafuente. Aquesta reducció progressiva dels esments del mite de la Mercè contrasta amb el fet que la festa "té tradicionalment una relació molt forta amb la religió" i està lligada a la idea de barcelonins que "resen perquè la patrona de la seva ciutat els alliberi de tots els mals", apunta Villanueva.

L'anàlisi que ha fet l'investigador permet comprovar com aquest referent es "resignifica i perd el caràcter religiós". "Es fa una relectura més de caire ciutadà i democràtic", explica l'antropòleg. Una de les màximes expressions d'aquest fet està exemplificada en el pregó del pallasso Tortell Poltrona, que acaba amb uns goigs en honor de la patrona de Barcelona, però que en aquest cas el pregoner va transformant fins a acabar dient "alcaldessa de Barcelona, protegeix-nos de tots els mals", de manera que atorga a la "màxima autoritat" democràtica de la ciutat "el paper alliberador, tradicionalment relacionat amb divinitats de matriu catòlica".

Les troballes de Villanueva sobre el mite de la Mercè en els pregons des del 1975 han estat el centre d'una presentació ahir, dimecres 22, a la Casa dels Entremesos de Barcelona, que també acull una exposició de tots els cartells de la festa. L'acte també va servir per explicar els detalls del projecte europeu FESTSPACE, en què participa la UOC i on s'integra la investigació sobre la Mercè.

El FESTSPACE està finançat per HERA, una gran xarxa social de països que financen projectes de recerca en humanitats. El 2019 es va obrir una convocatòria per treballar al voltant de l'impacte que tenen festivals i esdeveniments culturals en l'espai públic pel que fa a aspectes com la interacció que generen. En aquest projecte hi participen centres d'investigació de Glasgow, Londres, Dublín i Göteborg, a banda de Barcelona, a través de la UOC.

A causa de la pandèmia i el confinament, la investigació s'ha hagut d'anar adaptant i ha obert altres línies de recerca. Una d'aquestes ha estat l'elaboració d'una base de dades i un mapatge de la ciutat per ubicar-hi tots els festivals i celebracions, dividits en tres tipologies diferents. La primera és la indústria cultural, on hi ha grans festivals tipus Primavera Sound o Sónar, però també actes petits com els festivals de titelles o Cinema Lliure a la Platja. La característica comuna és que tots busquen un benefici econòmic com a centre de l'activitat. La segona tipologia són els esdeveniments lligats a la cultura popular i tradicional catalana (festes majors, la Mercè, Cors Muts...), i la tercera, festes populars i tradicionals d'altres procedències (com l'Any Nou Xinès a Barcelona o la Festa Nacional de l'Equador, també a Barcelona, entre altres).