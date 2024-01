Sis consells per evitar ciberatacs a casa

Formació i assessorament

Els experts aposten perquè es faci més formació i cada vegada més d'hora. "Cal interioritzar hàbits de seguretat des de petits", proposa Rifà, mentre que Serra suggereix que es tinguin coneixements bàsics sobre ciberdelinqüència "com a cultura general". Quant a l'àmbit laboral, un estudi demostra que el 73 % de les empreses no van organitzar cap formació quan va esclatar la pandèmia. Després de la crisi sanitària, tots dos docents consideren que seguirà "a l'alça" la demanda de professionals en seguretat informàtica, que, segons exposa la docent, treballaran a les grans companyies o oferiran assessorament extern. "És un camp en el qual no s'havia pensat fins fa poc i que ara va en augment, ja que els cibercriminals i els atacs creixen molt cada dia", afegeix el professor.

Per tenir cura de la seguretat virtual de casa nostra i evitar ciberatacs, els experts ofereixen aquests sis consells bàsics a les portes de l'octubre, el Mes Europeu de la Ciberseguretat, que se celebra amb el lema "Think Before U Click" (pensa abans de fer clic).