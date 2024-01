Quin cost té per al planeta una reunió a Zoom, una hora de Netflix o una cerca a Google?

Apagar els dispositius com apaguem el llum

Els aparells també contribueixen a la nostra petjada, ja que poden ser més o menys eficients energèticament, però, adverteixen els investigadors, també depèn del nombre d'hores que estan encesos. Així, per exemple, un mòbil consumeix menys que un televisor de grans dimensions, però hi afegeixen que el telèfon pot estar engegat les 24 hores del dia i, en canvi, el televisor, no.

«Com ens van ensenyar els nostres pares amb els llums de casa, apagar els dispositius quan no s'usen hauria de ser una pràctica habitual», proposen Vilajosana i Martínez. Igual que en aquest cas, consideren que la pedagogia ha de ser fonamental per ser conscients del dany al planeta i «sembrar en el futur», encara que també aposten per la responsabilitat compartida amb les empreses tecnològiques. Tots dos van fer, juntament amb Cristina Cano, un estudi sobre l'ús del Campus Virtual de la UOC i van arribar a la conclusió que es podrien millorar els «hàbits de navegació», per exemple, desconnectar-se quan no s'ha d'utilitzar durant una estona llarga.

«Un 40 % dels usuaris han mostrat interès en la informació que se'ls va mostrar sobre el consum energètic associat a la navegació a la plataforma, però no hem aconseguit que aquest interès es materialitzi en accions concretes», assenyalen els investigadors, que remarquen que les dades de l'informe, en el qual van participar 100.000 usuaris, encara estan pendents de publicació. Davant la manca d'actuació per part dels internautes, aquests experts suggereixen que sigui la mateixa plataforma la que els desconnecti: «És com si la infraestructura de distribució d'aigua fos capaç de detectar que no necessites tenir l'aixeta oberta i la tanqués per tu».

A més d'apagar els dispositius, hi ha una altra recomanació per disminuir la nostra contaminació invisible, que passa per «racionalitzar» el consum de continguts en línia. Però, després del confinament, no sembla que la ciutadania tingui intenció d'abandonar les plataformes digitals per veure sèries o contingut en streaming. «L'oferta cada vegada és més abundant i la ficció està consolidant el seu regnat», assegura la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, que opina que aquest tipus d'oci s'ha convertit en el «moment d'evasió després de la feina que abans ocupava la televisió». Un estudi xifra en un 26 % l'increment del vídeo per demanda a Espanya durant el 2020, en coincidència amb la pandèmia de coronavirus. I les projeccions el mantenen a l'alça els pròxims anys.

Els investigadors de la UOC marquen com a «necessàries» aplicacions com la consulta del compte bancari personal i d'altres com a «normals», com ara gaudir d'una pel·lícula o una sèrie, però consideren que passen a ser «tòxiques» pràctiques com l'anomenat binge-watching, que suposa passar diverses hores veient aquest tipus de continguts en línia. Sobre les plataformes que visitem per treballar i estudiar o durant el temps de lleure, recomanen desconnectar-se quan no s'usen i baixar el contingut al dispositiu si s'ha de consultar més d'una vegada, com el material didàctic d'un curs.