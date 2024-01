La UOC se suma a la Declaració de São Paulo sobre salut planetària

Com a signant de la Declaració de São Paulo, fruit de la reunió que la PHA va celebrar en aquesta ciutat, la UOC es compromet institucionalment a contribuir a la preservació de la salut del planeta. La declaració té el suport del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament i és una crida a l'acció adreçada a les administracions públiques, al sector privat, als mitjans de comunicació i a la societat civil en general. En total, més de 230 organitzacions de 47 països que representen prop de 19 sectors de la societat han signat la declaració.

La Declaració de São Paulo és el primer document en el qual la comunitat global de salut planetària subratlla quines accions són necessàries, urgents i decisives per aconseguir un canvi fonamental en la nostra manera de viure a la Terra. Aquesta declaració llança diversos missatges clau a tots els actors de la societat i assenyala que cal dur a terme l'anomenada «gran transició», una transformació justa cap a un món que optimitzi la salut i el benestar de tothom i del planeta. El document s'ha publicat en la revista mèdica The Lancet.

«L'adhesió de la UOC posa de manifest el compromís de la nostra universitat per contribuir a la transformació ecològica i justa que defensa la Declaració. Com a institució universitària, la UOC té un paper i una responsabilitat fonamentals per impulsar la generació i la transmissió del coneixement en salut planetària. Per aquest motiu, també hem de treballar en iniciatives que acostin la salut a escala global a la ciutadania respectant els límits dels sistemes naturals del planeta», destaca Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC.

Els Estudis de Ciències de la Salut han impulsat l'adhesió de la Universitat a aquesta declaració. «La Declaració de São Paulo s'alinea amb la nostra tasca de dissenyar programes formatius que se centrin en la connexió entre la salut del planeta i la de l'ésser humà. Una prova d'això és el màster universitari de Salut Planetària que estrenem aquest semestre juntament amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que té com a objectiu formar professionals que responguin als reptes que es plantegen en aquesta declaració», assenyala Cristina O'Callaghan Gordo, codirectora del màster, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigadora d'ISGlobal.