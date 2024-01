La crisi migratòria i el canvi climàtic protagonitzen els II Premis Internacionals de Periodisme Mòbil (MoJo)

La crisi migratòria viscuda a les illes Canàries a causa de la COVID-19 i la situació límit que pateix l'ecosistema de l'Albufera de València són dos dels temes de les obres guardonades en la segona edició dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil (MoJo). L'acte de lliurament dels guardons tindrà lloc a la seu de Barcelona de l'Agència EFE el 4 de novembre.

Aquests premis, concedits per l'Agència EFE i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tenen l'objectiu de promoure l'excel·lència en el periodisme mòbil, o mobile journalism (MoJo), i reconèixer les millors cobertures fetes mitjançant aquest dispositiu per professionals de la informació i estudiants de comunicació.

El valencià Pedro Pardo Sánchez ha estat el guanyador de la categoria estudiant, per l'obra «Albufera, un paraíso en la UVI», que posa de manifest les dificultats mediambientals que durant els últims anys ha experimentat el llac d'aigua dolça més gran d'Espanya, ja sigui per la mala qualitat de les aigües o per accions humanes com l'amenaça que comporta l'ampliació del port de València.

Per primera vegada, el premi professional a la modalitat individual ha distingit dos periodistes: Xavier Aldekoa, per la sèrie de reportatges «Los migrantes de la COVID-19», en què retrata la cruesa de la migració des de l'oest d'Àfrica fins a les illes Canàries, i Fermín Grodira, per la cobertura informativa de la manifestació de Madrid per demanar justícia per l'assassinat de Samuel Luiz.

D'una banda, les obres d'Aldekoa se centren en les vicissituds d'un recorregut de més de 1.500 quilòmetres des de les costes del Senegal, Mauritània, el Sàhara Occidental i el Marroc. El periodista només ha utilitzat el telèfon per fer fotografies, anàlisis i vídeos, en un equilibri entre tecnologia i ofici que el jurat ha valorat positivament.

D'altra banda, Garrido ha estat guardonat per l'ús de vídeos, imatges i textos en plataformes socials per informar minut a minut dels aldarulls, les detencions i les càrregues policials que es van produir el 6 de juliol als carrers de la capital espanyola, després de l'assassinat del jove gallec Samuel Luiz.

Per segon any consecutiu, els Premis Internacionals de Periodisme Mòbil (MoJo) també han atorgat la categoria especial Premi Vueling al periodisme mòbil de viatges, que ha recaigut en el projecte «Decidilo», del presentador i productor de ràdio i televisió argentí Guillermo Catalano.

Transmès en directe en més de 38 països dels cinc continents, aquest canal de viatges és una experiència interactiva en què l'audiència té un paper determinant, ja que totes les decisions de les aventures —com ara la destinació, la despesa del pressupost o les mateixes rutes— les decideixen els seguidors a les xarxes socials.

Respecte al valor econòmic del certamen, els guanyadors de les categories estudiant i professional rebran 1.000 euros, a més de 500 euros en bitllets d'avió. El guanyador de la categoria especial rebrà 1.500 euros en bitllets d'avió.

La convocatòria d'aquesta segona edició dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil (MoJo) va estar oberta fins al 8 de setembre i va rebre un total de 26 candidatures.