Els haters, persones que es dediquen a difamar i assetjar en xarxes socials altres usuaris mitjançant faltes de respecte, insults i amenaces, s'han convertit en una constant molt habitual que té unes conseqüències intimidatòries importants en tots els sectors de la societat. És un problema que, en el cas dels científics que es prodiguen en aquests canals i als mitjans de comunicació, podria limitar el progrés i la innovació de les recerques a causa de la pressió tan agressiva que reben, segons un informe.

Una enquesta recent feta per la publicació científica Nature a més de 300 experts que van participar en mitjans de comunicació i xarxes socials per informar i opinar sobre la pandèmia causada per la COVID-19 conclou que entorn del 60 % va rebre algun tipus d'assetjament i abús a xarxes socials, i fins i tot el 15 % va afirmar haver rebut amenaces de mort. Aquest assetjament o bullying als experts podria haver tingut un efecte paralitzador en la comunicació científica i fins i tot en algunes recerques, adverteix aquest treball.

«En xarxes és habitual rebre comentaris més o menys insultants dels qui no hi estan d'acord. Passa igual amb els comentaris als articles de diari. No és que estigui bé, però t'hi acostumes. Però durant la pandèmia alguns han anat més enllà i, en el meu cas, he estat víctima d'alguna campanya organitzada d'odi, que ha consistit bàsicament en un munt de gent que ha deixat amenaces i insults a totes les xarxes socials», explica Salvador Macip i Maresma, professor i investigador dels Estudis de Ciències de la Salut a la UOC, director investigador del Mechanisms of Cancer and Ageing Lab de la Universitat de Leicester i divulgador científic.

En concret, aquest expert ha hagut de bloquejar l'accés durant un temps de diversos usuaris a causa de la nombrosa quantitat de comentaris desagradables que rebia, com ara amenaces de mort o de tortura, a més d'acusacions falses o atacs a l'honor. «Molts professionals les aportacions dels quals s'adreçaven a la població general també han pagat preus molt alts per les seves contribucions altruistes per ajudar la ciutadania a afrontar el repte més important del moment històric en què som», assevera Enric Soler, psicòleg i professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.