Barcelona Deep Tech Node és una nova iniciativa de ciutat pensada per accelerar l’accés al mercat de les denominades start-ups deep tech, aquelles sorgides d’un descobriment científic o d’una innovació tecnològica disruptiva i que requereixen més temps i inversions més elevades per poder comercialitzar els seus productes. Es tracta d’una estratègia conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Activa i la seva experiència d’anys de suport a start-ups, i la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que vol posicionar Barcelona com un referent europeu en aquest àmbit.

L’aliança impactarà en més de 100 start-ups, entre 2021 i 2023, amb un pressupost per a tot el període de 840.000 €, dels quals Barcelona Activa aporta 470.000 €, les universitats 300.000 € i 70.000 € més que aniran a càrrec de diferents sponsors. Arribarà a múltiples sectors com el de la salut, l’energia o serveis a les empreses amb l’objectiu promocionar la creació de noves empreses de base científica i tecnològica, sent la participació de les universitats un factor clau, atès que bona part d’aquestes companyies sorgeixen de l’àmbit universitari i de recerca.

Les tecnologies deep tech inclouen: IoT i sensors, biotecnologia, IA i dades, Blockchain, robòtica, materials avançats i nanotecnologia i computació quàntica.

El primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, “Amb aquesta iniciativa seguim apostant per una economia i unes startups més orientades cap al coneixement i la ciència, que generin activitat econòmica de valor afegit, amb atracció de talent i impulsant l’arribada de noves inversions a Barcelona. Però sobretot, ho fem per continuar generant llocs de treball de qualitat que suposin més oportunitats de futur per a la gent jove i pels nostres estudiants. A més, ho fem de la mà del nostre excel·lent sistema universitari, un dels grans actius que té la ciutat per ser competitiva i innovadora, i també per enfortir el nostre posicionament internacional”.

Entre els motius que justifiquen l’aposta per fomentar l’ecosistema deep tech, hi ha la creació d’spin-offs (start-ups sorgides de les universitats i centres de recerca) com a un dels millors mecanismes per a convertir la ciència en activitat econòmica amb llocs de treball qualificats. A més, la seva influència impacta en la retenció i concentració de talent, i l’atracció d’inversió estrangera. Segons dades recollides per Startup Heat Map Europe (2021), Barcelona és el tercer pol europeu preferit per les persones emprenedores. Mentre Biocat, en un informe de 2020, apuntava que l’any 2014 hi havia 6 inversors internacionals que operaven en l’ecosistema de Barcelona i en l’actualitat ja n’hi ha més de 70.