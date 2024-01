Matchimpulsa celebra l’èxit assolit i avança en noves fases del projecte



MatchImpulsa és un dels primers programes destinats específicament a la digitalització de l'economia social i solidària. El seu objectiu és que les entitats i empreses d'aquest àmbit econòmic entrin de ple en l'economia digital en un moment de canvi de model de negoci i de consum que s'ha accelerat des del començament de la pandèmia.

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, i la Universitat Oberta de Catalunya van crear el programa MatchImpulsa en el marc del llançament de la Càtedra_Oberta el maig passat. L'import total de la Càtedra per als anys 2020 i 2021 és de 701.500 euros i l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a aportar un 55 % del total per a aquest període.

Actualment, després de l’èxit assolit en les primeres fases del projecte de digitalització, Matchimpulsa evoluciona i entra en una nova fase reforçada per una campanya de matchfunding.

Des de l’inici del programa, MatchImpulsa ha comptat amb 153 persones inscrites, de les quals la meitat són d’associacions (49,6%) i l’altra meitat estan repartides entre cooperatives (31,9%), societats (10,9%) i fundacions (7,6%). Hi ha una àmplia participació de les dones (66%), seguit del 30,1% que s’identifica com a home. Respecte al gènere, 4 de cada 100 participants s’identifica com persona no binària (el 3,9%), fet que demostra el compromís del programa per la inclusió de gènere.

A MatchImpulsa +100, el programa inicial per on han passat les organitzacions de la campanya de cofinançament, els principals sectors estratègics són l'educació, el consum conscient i la transició ecològica, l'alimentació, la tecnologia i la cultura. Aquestes organitzacions es dediquen, sobretot, al servei a les persones, a l'àmbit de la comunicació i la informació i a l'atenció social i comunitària. En el segon estadi de digitalització, MatchImpulsa 20, de les 27 organitzacions que han participat, el 66,5 % està format per dones. En l’àmbit d’actuació destaquen l’educació, amb un 25%, seguit de l’alimentació (18,8%), el consum (16,7%) i la tecnologia (16,7%). El programa també compta amb la col·laboració de 24 organitzacions expertes en l'àmbit tecnològic i 17 en l'àmbit d'igualtat.

La voluntat d'incidència de la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital, per una economia col·laborativa centrada en el benestar de les persones i el dret a la ciutat, té com a objectius en polítiques públiques:

- Aterrar la Declaració de Sharing Cities en economia de plataforma en les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona (part del pacte de govern 2019).

- Agenda 2030 per la sostenibilitat global.

- Barcelona Green Deal pel desenvolupament de l'economia digital de la ciutat.

- Estratègia de l'economia social i solidària a Barcelona 2030 i Pla impuls de l'economia social i solidària 2021-2023 (PIESS).

- Pla per la justícia de gènere, per un model econòmic amb perspectiva de gènere i compromís feminista.

- Pla Barcelona Ciència 2020-2023, com una càtedra oberta que vol innovar en l'acció conjunta entre una institució de govern i una de coneixement.

Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar; 5, igualtat de gènere; i 10 reducció de les desigualtats.

