Viure en un país i treballar en un altre: una opció cada vegada amb més demanda

Què hi diu la llei?

Baleriola esmenta la normativa com a qüestió bàsica que cal tenir en compte a l'hora d'acceptar un treball remot. L'expert en dret laboral i professor de la UOC Miguel Arenas exposa que una empresa té «obligació de registrar-se com a tal a Espanya» per oferir l'ocupació al treballador, encara que no hi tingui una seu física. D'aquesta manera, després de donar d'alta la persona, aquesta gaudiria dels mateixos drets i obligacions que si treballés en una companyia espanyola. Segons l'advocat, es tracta d'una tendència en augment a causa de la «globalització» i també per la pandèmia, i adverteix que també hi ha casos d'«uberització del sistema de relació laboral», quan el treballador té l'exigència de donar-se d'alta com a autònom.

Quant al benestar del personal, l'expert en psicologia apunta a les «dificultats de socialització» o el «risc d'aïllament, desmotivació o falta d'identificació amb l'empresa» com algunes de les barreres amb què es podria trobar. En el costat positiu també hi ha, assenyala el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, «que l'empresa pagui més que les locals, l'interès per una cultura, buscar millor qualitat de vida o opcions que s'ajustin més bé a les nostres expectatives». Una de les exigències fonamentals serà, recorda, saber anglès, però també tranquil·litza els qui vulguin aspirar a viure en un país i treballar en un altre: «No ha de preocupar-nos el nostre accent, només expressar-nos amb claredat.»

L'investigador recomana que «a l'inici» de la relació contractual s'estableixin les possibilitats de sincronitzar el treball entre el treballador que viu fora i la resta de l'empresa. «Hi ha d'haver un equilibri entre la flexibilitat del teletreball i les necessitats de coordinació i els horaris de l'empresa», apunta. S'ha de crear, diu, una «franja horària de disponibilitat», que en molts casos serà marcada per la diferència de fus entre països. A més de buscar un espai horari per a temes laborals, Baleriola també aposta per compondre «espais en línia informals» per parlar d'altres qüestions i així «aconseguir connectar amb els companys i companyes». Si el treballador està «motivat» i hi ha «cohesió» en l'equip, afegeix l'expert, «serà beneficiós per a totes dues parts: l'empresa construirà una marca cosmopolita i internacional i el treballador augmentarà el seu compromís i la seva productivitat».