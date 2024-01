El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La UOC és una de les primeres universitats de l'Estat espanyol en nombre d'estudiants amb discapacitat. Segons una enquesta, el 66,03 % d'aquest col·lectiu recomanaria la UOC com una universitat adequada per a persones amb discapacitat (2018).

El curs 2020-2021, la UOC tenia 1.944 estudiants matriculats amb certificat de discapacitat, a més d'altres estudiants amb necessitats específiques educatives, com ara trastorns d'aprenentatge. El primer semestre d'aquest curs, el servei d'atenció ha rebut majoritàriament consultes d'adaptació en casos de dislèxia, seguides de consultes d'estudiants amb discapacitat visual o auditiva i, finalment, consultes relacionades amb la salut mental.

Segons Marc Romero, director de programa de l'Àmbit CTIC i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, "la nostra universitat ofereix condicions d'accessibilitat que faciliten la inclusió: des d'un campus que, en la majoria de casos, és compatible amb eines de suport (amplificadors i lectors de pantalla, etc.) fins a recursos d'aprenentatge accessibles, passant per les adaptacions de les proves finals". Sílvia Mata, del Servei d'Atenció a l'Estudiant, afegeix que "el model d'aprenentatge mateix ja es considera inclusiu i accessible: cadascú pot seguir el seu ritme de treball i es pot connectar quan li vagi bé i des de casa seva".

Més enllà d'això, Mata destaca iniciatives concretes per adequar l'aprenentatge a tothom. "La Biblioteca fa molts esforços perquè la majoria dels recursos d'aprenentatge siguin accessibles: per exemple, posa subtítols als vídeos, fa audiollibres, vetlla perquè els PDF es puguin llegir amb programes específics de veu, etc. Així mateix, des de l'equip del servei d'atenció també s'han establert una sèrie de circuits i protocols específics d'atenció, i s'aposta per un acompanyament al llarg de tota la vida universitària", afirma. Romero assegura que, "tot i això, queda camí per recórrer, ja que encara hi ha casos en què no es pot donar una atenció 100 % adaptada". Per millorar l'atenció a aquest col·lectiu, el curs passat es va constituir, amb el suport de l'Àrea de Globalització i Cooperació, un grup de treball sobre diversitat funcional, emmarcat en l'eix 4, bretxa d'accés, del Pla de transformació digital de l'educació de la UOC.