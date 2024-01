El sector del llibre digital, que inclou tant llibres electrònics com audiollibres, està experimentant un boom en els últims dos anys i es perfila com un potencial regal de Nadal en alça, segons veus del sector. Segons l'Informe anual del llibre digital 2020, elaborat per Libranda, l'any passat la venda de llibres en format digital va augmentar d'un 43 % a l'Estat espanyol en relació amb l'any anterior. La quota de llibres digitals va arribar al 7,3 %, però quan es tracta de grans novetats editorials aquesta xifra oscil·la entre el 15 % i el 25 %, i en alguns títols pot arribar a enfilar-se fins al 40 %.

Núria Planas, experta en el sector editorial digital, treballadora a l'empresa Bookwire i graduada del màster d'Edició Digital de la UOC, explica que el mercat dels productes digitals ha anat creixent de manera constant l'última dècada. La pandèmia ha accelerat aquest creixement de manera exponencial i ha marcat un abans i un després en el sector. Segons l'informe anual de Bookwire, els ingressos globals de les editorials obtinguts per les vendes de llibres electrònics en plataformes digitals van augmentar d'un 112 % el 2020, en comparació dels ingressos del 2019. Pel que fa als audiollibres, l'any 2020 la venda d'audiollibres en espanyol va generar uns 10 milions d'euros, 3 milions més que el 2019.

Per a Olívia Gassol, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats i directora del màster d'Edició Digital de la UOC, "el consum del llibre digital va augmentant progressivament, en alguns gèneres més que en altres. Per exemple, quan no és per fer-ne divulgació, la producció científica ja no s'edita en paper sinó en format digital, perquè l'objectiu de la ciència és que el coneixement que genera circuli entre la comunitat científica pels seus canals de distribució i de consum tan ràpid com sigui possible". Per a Gassol, "el format que ha fet un salt més espectacular darrerament, si més no en certs països, com Espanya, és l'audiollibre, en bona part reforçat pel canvi d'hàbits que ha comportat la pandèmia. De totes maneres, no deixa de ser una conversió al digital d'un fenomen que no és nou i que la ràdio va popularitzar fa ja moltes dècades amb gèneres com les radionovel·les".