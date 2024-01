Per primera vegada, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha convocat 50 beques parcials per donar suport a estudiants excel·lents de 17 països de l'Amèrica Llatina i el Carib: Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Costa Rica, Cuba, el Salvador, Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai i Veneçuela. Es tracta d'una línia de beques internacionals pròpia per estudiar màsters universitaris que contribuirà a facilitar l'accés de la població a l'educació superior de qualitat a Llatinoamèrica. A més, aquest curs 2021-2022 també s'han obert convocatòries específiques per a diferents països de beques parcials per estudiar màsters a la UOC: 50 places a Colòmbia; 25 a Mèxic, i 25 beques per a estudiants del Perú.

A banda de la nova línia de beques internacionals pròpies a Llatinoamèrica, també s'ofereix una línia de beques conjunta de la UOC i la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació de l'Equador (SENESCYT) amb cent beques d'excel·lència acadèmica a la ciutadania equatoriana per estudiar màsters universitaris. A més, la UOC acaba d'establir un nou acord amb la secretaria de l'Equador que permetrà ampliar l'oferta a altres tipologies de programes educatius.

Amb l'ampliació de les convocatòries de beques a l'Amèrica Llatina i el Carib, la UOC mostra el seu compromís per enfortir els sistemes d'educació superior, fomentar-ne l'accés i incrementar l'abast i la cobertura de l'educació superior a la regió. «Ara més que mai, cal garantir que tothom que vulgui estudiar a la universitat ho pugui fer. L'educació en línia de qualitat facilita a les persones, sigui quina sigui la seva situació, continuar estudiant, formar-se al llarg de la vida, millorar les seves condicions de vida i contribuir a transformar el seu entorn», destaca Gemma Xarles Jubany, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació.

«Des de fa ja cinc anys unim esforços per a l'accés universitari, oferint convocatòries de beques parcials dirigides a la ciutadania llatinoamericana perquè puguin dur a terme programes de màster oficial a la UOC. A poc a poc, hem anat ampliant l'oferta de beques docents a diferents països de l'Amèrica Llatina fins avui, que podem oferir-los a tota la regió», remarca Carme Anguera, directora de projectes internacionals de l'Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC.