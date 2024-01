Classificació d'universitats espanyoles



Un total de 16 universitats espanyoles, dues més que l'any passat, estan presents en aquest rànquing. Al capdavant hi trobem la UOC, per quart any consecutiu, seguida d'Esade, OBS Business School, Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) i ESIC. També apareixen l'Institut Europeu de Postgrau (IEP) (7); Universidad Nebrija (9); La Salle-Universitat Ramon Llull (10); Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea (11); EUDE Business School (12); Universitat Internacional de València (VIU) (14); CEREM International Business School (16); Universidad Europea (17); Universidad Rey Juan Carlos (19); IMF International Business School (21) i l'European Open Business School (23).