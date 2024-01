La UOC obre una convocatòria d'estades de recerca postdoctorals

Aposta per la interdisciplinarietat

La convocatòria ofereix dues modalitats per presentar-hi sol·licituds: la Modalitat Estàndard i la Modalitat Interdisciplinària. No hi ha cap nombre concret de places reservat per a cada modalitat per separat, si be, la millor candidatura que opti a la Modalitat Interdisciplinària que sigui valorada amb la puntuació mínima que s’estableix a les bases, tindrà una plaça garantida en aquesta modalitat. Les altres quatre places s’adjudicaran segons la puntuació obtinguda en la seva valoració, independentment de la modalitat.

Una mateixa persona no es pot presentar a totes dues modalitats.