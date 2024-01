Al gener i a les 11 del matí, el millor moment per demanar un augment de sou

Identificar sentiments, un pas essencial

Marta Calderero, també professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, assegura que «més que una data ideal, és més important el teu estat emocional i el del teu cap». Així, doncs, com es poden valorar tots aquests factors?

Calderero parla de fer «una autoreflexió prèvia, identificar com ens sentim (empipament, tristesa, por…) i quins són els pensaments que ens venen al cap ('No m'han donat el que em mereixo, és el meu dret…')». D'aquesta manera, conclou, podrem ser més assertius i evitar que les emocions i pensaments ens facin actuar de manera més passiva o, fins i tot, agressiva. Això, per part de qui plantejarà la qüestió, però, i el cap? «És bo observar-lo i confirmar que és un bon moment per parlar-hi perquè es mostra receptiu i tranquil.» Guiar-nos per les pautes del dia és fonamental: està més estressat al matí o a la tarda? Quan té més càrrega de feina? Evidentment, hem d'evitar aquests moments per plantejar res.

Consells per demanar un augment

1. Fer servir la tècnica DESC

Segons explica Maria Naqui, «és una tècnica que ens permet comunicar-nos de manera eficaç, expressant com ens sentim i fent-ho saber a l'interlocutor». Durant la conversa, «cal destacar que hem de tenir clars els assoliments i els motius», afegeix.

Es diu DESC perquè consta dels passos següents:

- Descriure la situació que ens genera malestar (el salari actual, en aquest cas).

- Expressar les emocions que tenim i com ens sentim.

- Suggerir solucions en l'assumpte de què tractem (la pujada salarial).

- Posar de manifest les conseqüències que tindrà per a la persona sol·licitant i per a la resta aquest canvi, incidint en els avantatges i els efectes positius.

2. Fixar una reunió

Al seu torn, Marta Calderero incideix en la importància de posar una data a aquest esdeveniment. «Fixar prèviament la reunió és aconsellable per augmentar la sensació de control i sentir-nos còmodes», i també explica que cal ser positiu i esperar un bon resultat. «És molt important transmetre el missatge clarament i amb brevetat. No cal entrar en detalls ni especular sobre per què no s'ha produït abans l'ascens».

3. Practicar l'escolta activa

Una cosa és fer com si s'escoltés, només esperant per replicar, i una altra és escoltar activament. Això és fonamental, en paraules de Calderero. «Permet que el teu cap respongui, dona-li temps i evita mostrar en aquest moment una actitud defensiva».

4. Acceptar el resultat

Tant si la seva resposta és positiva com negativa, la professora també aconsella «mantenir la calma i tancar la conversa com més aviat millor i, sempre que es pugui, deixar la porta oberta per a una conversa futura».

Quines circumstàncies cal valorar a l'hora de fer el pas?

Hi ha fets objectius que es puguin tenir en compte a l'hora d'animar-nos a entrar al despatx del cap i demanar aquest augment de salari tan desitjat? Segons explica Maria Naqui, «la percepció que cadascú té del seu sou és relativa i, encara que sembli que pot ser un tema objectiu, hi ha un vessant personal i propi de cada individu que marcarà la nostra visió de la situació». Dues persones amb el mateix salari poden tenir diferents percepcions de si el que cobren és just o no. I no només hi ha la percepció del sou, sinó també, de vegades, la d'un mateix. Encara que el que és habitual és arribar a la conclusió que mereixem un ascens o un salari més alt perquè hem treballat intensament, no podem obviar que hi ha persones que consideren que les seves habilitats són molt superiors a com són en realitat (el famós efecte Dunning-Kruger).

Segons expliquen les expertes, les persones canvien per dues raons: per necessitat o per desig. «Hem de valorar quines circumstàncies ens mouen a fer aquest pas», comenta Naqui. I aquí entra un factor, segons la professora, que cal tenir en compte: «aquestes variables no són objectivament mesurables, però serà responsabilitat dels mànagers saber quins són els interessos dels seus col·laboradors». I afegeix: «els caps directes dels col·laboradors a les empreses podrien tenir la informació per fer previsions d'augment de sou als membres del seu equip».