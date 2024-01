Amb finançament per al personal investigador de la UOC i per a investigadors d'altres institucions de recerca que vinguin a la Universitat a col·laborar en la preparació d'una proposta per a la presentació d'un projecte col·laboratiu conjunt.

La UOC ha publicat la nova convocatòria d'ajuts Research Connections per enfortir els lligams amb altres institucions de recerca i promocionar la participació del personal docent i investigador (PDI) en projectes col·laboratius. La present convocatòria té un pressupost global de 78.000 euros i el termini per a enviar-ne sol·licituds és l'11 de febrer de 2022.

Research Connections té dues modalitats: incoming i outgoing. La modalitat incoming o entrant està adreçada a PDI d'altres institucions, per al finançament de les seves estades a la UOC, enfortint la col·laboració entre aquestes institucions i facilitant que participin en recerca col·laborativa. La segona —outgoing o sortint— està destinada a personal de la UOC, per afavorir el desenvolupament de recerca col·laborativa gràcies al finançament d'estades a altres institucions no catalanes, així com l'assistència a actes, cursos, reunions i trobades de formació, lobby i networking que ajudin a la preparació de propostes de projectes col·laboratius.