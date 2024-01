La UOC aprova un pressupost de 157,1 milions d'euros per al 2022, un 3,9 % més que l'any anterior

El màxim òrgan de govern i administració de la UOC, el Patronat, ha aprovat un pressupost de 157,1 milions d'euros per al 2022, un 3,9 % més que l'any anterior. 121 provindran de les matrícules (amb un creixement del 3,4 %), 27,7 del conveni programa (amb un creixement del 10 %), 4 de recerca i innovació (tant de projectes com de transferència de coneixement) i 4,4 d'altres ingressos. Aquest pressupost es va aprovar en la darrera reunió del Patronat, que va tenir lloc el 20 de desembre a la seu de la UOC.

També s'incrementa el finançament màxim de la Generalitat de Catalunya per a aquest any en 2,5 milions d'euros en concepte de subvenció corrent. Per a l'any 2021 hi ha un preacord de finançament per a despeses vinculades al curs 2021-22 per 1,5 milions d'euros. Durant l'any 2022 es buscaran vies alternatives per a finançar el milió d'euros restant. La subvenció es rep sempre que s'obtinguin els resultats que estableix el conveni programa i només representa el 18 % del pressupost.

Pel que fa a les inversions, el pressupost preveu destinar-hi un import total d'11,2 milions d'euros, 5,5 dels quals subvencionats i 1,2 autofinançats segons la liquidació del pressupost del 2020. La UOC en finançarà la resta. Entre les inversions previstes, cal destacar les xifres dels 5,7 milions d'euros que es destinaran a tecnologia i els 2,3 a recursos d'aprenentatge.

Així, es vol donar continuïtat al creixement sostingut de la institució des del 2015. De fet, des del 2014 la Universitat pràcticament ha doblat el seu pressupost, i ha passat de 81,2 milions d'euros l'any 2014 a 157,1 l'any 2022).