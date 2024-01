La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) celebraran la jornada «Salut Planetària: Nou paradigma que uneix la salut de les persones i del planeta». L’esdeveniment tindrà un format de magazín i se celebrarà l’1 de febrer de 2022 a les 16:00 h (CMT +1), a través de YouTube. Les inscripcions estan obertes en el següent enllaç.

La jornada de Salut Planetària vol acostar a les persones interessades aquest nou paradigma per abordar els reptes que comporta la crisi climàtica i ambiental global i el seu impacte en la salut de les persones. La Salut Planetària ofereix una oportunitat sense precedents per promoure canvis profunds en les nostres societats per seguir millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles de planeta. A més, serà l’espai de presentació del màster en Salut Planetària que les tres institucions van llançar l'octubre de 2021.

El magazín oferirà una entrevista a l’expert en Salut Planetària i especialista en medicina ambiental, Howard Frumkin. També hi intervindran el Dr. Josep Maria Antó i la Dra. Cristina O’Callaghan, codirectors del Màster Interuniversitari de Salut Planetària UOC-UPF. D’altra banda, F. Xavier Medina, Carlos Faerron i Mireia Gascon, professorat del màster, també participaran a l’acte per analitzar l’actualitat al voltant de la temàtica. A més, es comptarà amb la participació del Dr. Josep A. Planell, rector de la UOC; el Dr. Oriol Amat, rector UPF; i el Dr. Antoni Plasència, director de l’ISGlobal. I sentirem també les impressions de part de l’estudiantat del màster, que viu arreu del món. Tot conduït per la periodista i divulgadora científica Cori Calero.

La Jornada tractarà temes com la crisi climàtica i ambiental global, la preservació dels sistemes naturals i les accions per mitigar la pèrdua de la biodiversitat. A més, es podran escoltar els testimonis i les primeres impressions dels nous estudiants del màster. Aquest esdeveniment forma part de l'aposta de la universitat per obrir, connectar i compartir el coneixement a totes les persones i contribuir a l'assoliment dels reptes que ens marca l'Agenda 2030.