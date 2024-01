La UOC estrena una versió del Gaudeamus igitur en un videoclip d'estètica trencadora

Un alumne, tots els alumnes

El projecte, en el marc de la celebració del 25º aniversari, es va iniciar amb una crida de la comunitat UOC a tots els seus integrants per a l'execució de l'himne. Van respondre-hi 300 persones —totes amb coneixements musicals—, de les quals 20 van ser seleccionades per formar el cor que posa veu a la peça, una reinterpretació inèdita a càrrec d'Óscar Peñarroya.

Dins d'aquesta estètica avantguardista que proposa el videoclip, i gràcies a la tècnica del collage 3D, rostres fusionats i barrejats entre si simbolitzen la unitat de la institució. Finestres ancorades en l'espai connecten diferents àrees del campus de la Universitat amb altres llocs no només de Barcelona, sinó també del món sencer. Drons i steady-cams han contribuït a crear un vídeo innovador que mostra una versió igualment innovadora del Gaudeamus.

Sobre el compositor

Óscar Peñarroya (Barcelona, 1974) és un compositor de renom que també va liderar el projecte El Musical Participatiu, una obra formada per temes de musicals mítics amb la qual va viatjar per tot Espanya i el cor de la qual estava format per afeccionats. També ha posat música a diferents curtmetratges, documentals i pel·lícules.

Sobre la productora

CANADA, una empresa audiovisual fundada el 2008 a Barcelona, on hi ha la seu principal, és avui una de les empreses del sector més prestigioses del món i té subseus a Londres i Los Angeles. Ha treballat per a grans firmes de moda, refrescos i decoració, i entre els seus videoclips més aclamats hi ha Malamente, de Rosalía, que va arribar a ser nominat als Grammy Llatins i acumula nombrosos premis.