En Joan Llorach té quinze anys i ha après a pilotar un Airbus A320 de manera completament autodidacta, gràcies a simuladors d'internet i vídeos de YouTube. Segons Andreas Schleicher, director d'Educació de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i responsable de l'informe PISA, en Joan ens mostra com serà el futur de l'educació, amb eines digitals altament especialitzades i personalitzades que permetran als joves adquirir ràpidament els coneixements necessaris per desenvolupar la seva vocació.

"Reiniciar les aules", el documental d'Aleix Mateu, Anabel Herrera i Marc Parramon que Sense ficció estrenarà a TV3 el 22 de febrer a les 22 h, parla de la profunda transformació que hi ha en marxa al sector de l'educació. Mentre governs i institucions locals continuen discutint quin és el pròxim model educatiu, les companyies tecnològiques globals tenen un pla que capgirarà radicalment la nostra manera d'estudiar i l'accés al coneixement i que marcarà quines seran les llengües d'ús de referència al món.

Les tecnologies de l'educació estan canviant, substituint o transformant les metodologies i els formats tradicionals, amb unes eines digitals sorprenents que acceleraran l'aprenentatge dels estudiants. Són eines que s'hauran creat a partir d'evidències científiques sobre el funcionament del nostre cervell i que hauran estat desenvolupades per multinacionals tecnològiques.

Aquest documental ens mostra com la tecnologia, el creixement de l'educació informal i les noves ofertes digitals estan sacsejant els fonaments de l'educació tradicional. La peça mostra l'entrada a les aules de noves solucions tecnològiques digitals i analitza quines són les implicacions educatives i socials que comporta acceptar-les. El documental presenta, entre altres elements, històries sorprenents com la d'un jove de quinze anys que ha après a pilotar un Airbus A320 des de l'ordinador de casa seva, o testimonis com el d'un activista iemenita que ha aprofitat els mesos d'arrest domiciliari per estudiar. Històries d'estudiants i experts educatius d'arreu del món que posen de manifest que el canvi de paradigma en l'educació és inevitable.

La pròxima dècada, la inversió global en tecnologies educatives es triplicarà. Aquesta previsió i les oportunitats de negoci que ofereix han desfermat una veritable batalla comercial per ocupar espais educatius amb noves eines digitals. Es tracta d'una transformació profunda, que presenta grans oportunitats, però també amenaces inquietants sobre el futur de la nostra societat en aspectes fonamentals que havíem confiat a l'educació, com ara la igualtat d'oportunitats.

Si les multinacionals tecnològiques entren en el sector de l'educació, com ho faran? Quines solucions oferiran? Què faran de la informació que podran recopilar sobre els estudiants? On quedarà la llibertat individual i la capacitat transformadora de l'educació, si acaba sota el control d'empreses privades tan poderoses com Google o Amazon?

Com afectarà un model educatiu com l'actual, que presenta dades alarmants d'abandonament escolar, segregació i desigualtat? I com ens afectarà socialment aquest canvi? I laboralment? Afectarà la nostra cultura? Quin pes tindrà la nostra llengua en unes eines que, per ara, no inclouen l'ús de llengües minoritàries?

Al llarg del documental, responen aquestes preguntes experts com Marc Sanz, cap d'Educació de Google Europa; Andreas Schleicher, director d'Educació de l'OCDE i responsable de l'informe PISA; Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació; Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, o Sanjay Sarma, vicepresident d'Open Learning de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Per part de la UOC, hi participen Josep A. Planell, rector de la UOC; Sílvia Sivera, directora de l'eLearning Innovation Center (eLinC); Nati Cabrera, directora del màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior, i Diego Redolar, investigador del grup de recerca Cognitive NeuroLab. També hi apareixen tres històries de superació i transformació personal d'estudiants de la UOC: Mont Romans, graduada en Llengua i Literatura Catalanes; Aida Cortina, estudiant del grau de Llengua i Literatura Catalanes, i Hisham al-Omeisy, màster en Conflicte, Pau i Seguretat.

"Reiniciar les aules" és un documental d'investigació i reflexió, que recull els testimonis i les experiències de nombrosos educadors i estudiants que miren d'adaptar-se a les noves realitats de l'educació. Si aprendre és una acció connectada a la nostra supervivència, la pròxima batalla que es lliurarà al món serà per l'educació i la igualtat d'oportunitats.

Aquest documental és una producció de Televisió de Catalunya produïda per The Mediapro Studio amb la col·laboració de la UOC. Amb motiu dels 25 anys de la UOC, la institució decideix col·laborar-hi per fer possible aquest documental i poder compartir així amb la societat algunes reflexions sobre el futur de l'educació. I ho fa aportant l'expertesa de 25 anys oferint aprenentatge en línia de qualitat i amb l'ambició de contribuir a la transformació de l'educació superior en l'era digital.