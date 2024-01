Catalunya va acabar el 2021 amb una taxa de desocupació del 10,16 %, la més baixa dels últims tretze anys, just abans de l'ensorrament de l'economia per la crisi immobiliària del 2008. No obstant això, continua sent un percentatge elevat si es compara amb la mitjana dels països de la Unió Europea i la zona euro, amb taxes de desocupació del 6,5 % i el 7,2 %, respectivament. Part de la culpa d'aquest problema recurrent en l'economia catalana es deu al desequilibri existent entre l'oferta i la demanda laboral. Un desequilibri en què les tecnologies digitals exerceixen un paper clau, segons els resultats de la tesi doctoral El equilibrio en el mercado laboral. El encaje entre la oferta y la demanda de trabajo y entre la formación y las características de la ocupación en la era digital, elaborada pel professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Pau Cortadas Guasch.

"La irrupció de les tecnologies digitals ha implicat un canvi significatiu en la relació entre oferta i demanda d'ocupació, que pot generar desajustos i provocar pèrdues de llocs de treball (vacants no cobertes) o problemes de concordança entre la formació i la qualificació requerida per al lloc de treball", assenyala Cortadas. És a dir, les tecnologies digitals són tant un factor de creació d'ocupació com de destrucció, en funció de l'adaptació de les empreses i les persones a aquest nou paradigma.

"Tenir un domini propi i utilitzar internet per relacionar-se amb els consumidors o les patents afecta positivament l'ocupació, però no de manera tan significativa com altres variables estructurals de l'empresa, com la incorporació de tecnologia en la relació entre productors o la innovació en els processos productius, la qual cosa explica que la incorporació de les TIC s'ha de fer no sols com a instrument, sinó també com a canvi organitzatiu i estructural", adverteix el professor de la UOC. En la tesi, conclou que "és en aquelles empreses en les quals les tecnologies digitals s'han integrat amb més intensitat en què augmenta l'ocupació".

Pel que fa als treballadors, l'autor destaca que "els que havien fet feines amb un nivell d'intensitat d'usos TIC mitjà o alt tenen més probabilitat de recuperar l'ocupació, sigui per l'experiència acumulada en el passat o pels coneixements que se'ls pressuposen, ben al contrari que els empleats comptables i administratius o les ocupacions elementals i els treballadors no qualificats".