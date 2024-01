La UOC i la Universitat Deakin d'Austràlia col·laboren per promoure les mobilitats internacionals en modalitat virtual entre totes dues institucions. La primera edició d'aquest programa començarà el segon semestre del curs 2021-2022 i permetrà l'intercanvi bidireccional: l'estudiantat de la Deakin podrà cursar assignatures a la UOC i l'estudiantat de la UOC, a la Deakin.

Per a aquest curs, la Universitat Deakin ofereix deu places a l'estudiantat del màster d'International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR), el màster de Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR) i el postgrau de Geopolitics and Global Governance (UOC, IBEI). L'acord permet cursar una assignatura d'aquests estudis a la universitat australiana i, de moment, estarà actiu durant dos semestres, des del març del 2022 fins al març del 2023.

Per a Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, aquesta col·laboració amb la Universitat Deakin "és una oportunitat per avançar cap a l'objectiu de tenir aules globals, amb estudiants d'altres països i contextos. A més, permetrà que el nostre estudiantat tingui la possibilitat de cursar mòduls en una universitat australiana de prestigi". Segons la vicerectora, "la metodologia online facilita la internacionalització de la comunitat universitària, sobretot a les persones que, per diverses raons, no poden fer una mobilitat internacional presencial".

En el mateix sentit, la directora de Globalització i Cooperació, Gemma Xarles, manifesta la importància de promoure programes com aquest amb altres universitats: "Les mobilitats ofereixen als estudiants de la UOC l'avinentesa de fer part dels estudis en altres universitats del món sense moure's de la ciutat on viuen i també contribueixen a rebre estudiants internacionals que enriqueixen les aules fent-les més diverses". "Iniciatives com aquesta col·laboració contribueixen a incrementar el reconeixement de la nostra formació arreu del món i a millorar l'aprenentatge i les competències del nostre estudiantat", destaca Xarles.