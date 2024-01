Un estudi pilot empra la intel·ligència artificial per detectar les necessitats dels alumnes en l'educació a distància i conclou que les dades poden servir al professorat per oferir ajuda a l'estudiantat que ho necessiti més. La recerca, amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el centre tecnològic Eurecat i la Universitat Autònoma de Madrid, ajuda a resoldre un dels problemes principals de l'educació no presencial, que s'ha generalitzat amb la pandèmia: com aconseguir informació sobre l'avenç dels alumnes per poder-los donar suport a temps.

"Hem pogut fer una avaluació contínua en anys prepandèmics, en el confinament i, més tard, en la segona fase de la pandèmia", diu Laia Subirats, professora col·laboradora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i investigadora d'Eurecat. "El nostre objectiu és desenvolupar un mètode per millorar l'educació a distància que permeti localitzar els estudiants que estiguin en risc de suspendre perquè el professorat, i el mateix alumnat, pugui reforçar el seu aprenentatge."

L'estudi, publicat a la revista científica d'accés obert Applied Sciences, es basa en la informació recopilada de 396 estudiants universitaris entre els cursos 2016-2017 i 2020-2021. A l'estudiantat se li va oferir, abans de l'examen final, la possibilitat de fer tests amb una sèrie de preguntes que s'adaptaven al nivell de cada alumne. A partir de les seves dades, els estudiants es van classificar en excel·lents, ben encaminats o en risc.

"Una de les complicacions va ser detectar els alumnes amb pitjors qualificacions en els casos en què estudien a última hora, perquè el sistema no ho pot predir amb prou antelació", diu Subirats, col·laboradora del grup de recerca Applied Data Science Lab (ADaS). "Però és fàcil descobrir els qui estan en la categoria d'excel·lents, perquè els qui estudien de manera més contínua obtenen més bons resultats."