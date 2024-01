El triomf de la salut mental respecte de la carrera professional

Què és el que des de fa uns mesos mou els nord-americans a fer un gir de 180 graus a les seves vides? Com s'explica que deixin els seus llocs de treball en plena crisi econòmica? Les xifres registrades no tenen comparació. En una població de 331 milions d'habitants, al setembre de l'any passat 4,4 milions es van sumar a la «gran renúncia», una dada mai vista des que es registra aquest tipus d'informació fa dues dècades.

Aquest fenomen, encunyat per Anthony Klotz, professor de gestió a la Texas A&M University, com la «gran renúncia» («the Great Resignation», en anglès), és vist per Manel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, com el «gran canvi». «Les persones renuncien a les seves feines per aconseguir-ne de millors», assegura l'expert, que opina que «la pandèmia ens ha fet, en molts casos, reflexionar sobre el tipus de vida que volem tenir i valorar les coses que són realment importants, d'això no hi ha dubte».

La pandèmia ens ha obligat a parar, una cosa que d'una altra manera no hauríem fet mai. I aquest temps de reflexió és el que ha propiciat l'aparició d'aquest fenomen. Moltes persones han decidit «liderar les seves vides i prendre decisions més coherents amb les seves prioritats vitals», apunta Fernández Jaria.

En aquest sentit, Pere Vidal, advocat laboralista i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política a la UOC, destaca que l'OMS ha reconegut recentment la síndrome del burnout (el desgast professional) com un problema de salut relacionat amb la feina. «Es tracta d'un fenomen que ens pot semblar recent, però la veritat és que tenim sentències del segle passat que ja tractaven la 'síndrome del cremat' com una contingència d'origen laboral. Per exemple, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc, en sentència del 2 de novembre de 1999, va qualificar com a accident de treball les malalties de qui presentava l'anomenada «síndrome del cremat» per raó de la seva feina», apunta.