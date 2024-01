Grau de Sociologia

Un altre dels graus nous que començarà al setembre és el grau de Sociologia. Aquest grau centra l'atenció en els fenòmens emergents del camp de la sociologia, entre els quals destaquen la incorporació que fem de les noves tecnologies de la societat digital, les transformacions ecosocials, la reformulació de la desigualtat social o l'anàlisi mitjançant dades massives (big data). A més, el grau incideix en el coneixement, el disseny, l'anàlisi i l'avaluació de polítiques públiques i altres mecanismes d'intervenció social.

Aquest grau "uneix les dues ànimes de la sociologia: la que l'empeny a elaborar una mirada sistemàticament crítica i teòricament fonamentada dels fenòmens socials, i la que està orientada a la recerca i l'acció aplicada, atenta a la necessitat de donar una resposta tècnica contextualitzada, rigorosa, eficient i plausible en el context de l'exercici professional, ja sigui en l'àmbit públic, en el privat o en el del tercer sector", explica el seu director, el professor dels Estudis d'Arts i Humanitats Isaac González.

Doctorat de Dret, Política i Economia

El doctorat aspira a formar professionals i investigadors amb una visió global, interdisciplinària i crítica per treballar i incidir en els problemes que es presenten als àmbits jurídic, criminològic, econòmic i de la ciència política. Aquest programa vol formar ciutadans i professionals globals, promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert a tothom i per a tothom, i crear entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat, amb la finalitat d'incrementar-ne l'impacte. En el marc del programa, el professorat també comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible.

Aquest doctorat s'estructura entorn de quatre línies de recerca: Persona, béns immaterials i espai digital; Empresa i mercats; Institucions polítiques, governança i participació, i Economia i relacions internacionals.

El professor dels Estudis de Dret i Ciència Política David Martínez n'és el director.

Oferta pròpia nova

Com a oferta pròpia, el pròxim curs la UOC llançarà les novetats següents: l'especialització d'Envelliment, Nutrició i Qualitat de Vida; l'especialització de Violència Masclista i Mitjans de Comunicació; el curs de Competències digitals: nivell avançat (certificació equivalent al nivell ACTIC de la Generalitat de Catalunya); el curs de Medicina personalitzada i de precisió, i el curs d'Àgora: la cultura de les sèries.

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses i el màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa es renoven per al curs vinent

Tot i no ser novetats, sí que renovaran el pla d'estudis el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i el màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa, que passarà a dir-se màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social.

Les novetats del curs actual

Aquest curs, la UOC ha estrenat tres graus, dos màsters i un doctorat. Els graus són el d'Educació Primària, el de Tècniques d'Aplicacions de Software (íntegrament en anglès) i el de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia. Els màsters són el de Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF) i el d'Història del Món Contemporani. I, finalment, el doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura també és una novetat del curs vigent.

* Pendent de validació del Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).