El Teatre Lliure i la UOC engegaran un estudi sobre els beneficis del teatre en persones amb deteriorament cognitiu lleu

Les arts escèniques poden influir positivament en la salut? El teatre pot tenir beneficis en persones amb estats inicials de demència? Per donar resposta a aquestes qüestions, el Teatre Lliure i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) impulsaran junts un estudi pioner a Catalunya. Els pacients que hi participaran són de l’Hospital de Sant Pau i tenen un deteriorament cognitiu lleu. I perquè aquest projecte comenci a rodar, el rector de la UOC, Josep A. Planell, i el director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, signaran un conveni de col·laboració aquest dijous, 17 de març, a la seu de la Universitat (avinguda Tibidabo, 39, de Barcelona).

L’oficina regional per a Europa de l’OMS va analitzar en aquest informe gairebé un miler de publicacions científiques de tot el món i va concloure, en paraules de Piroska Östlin, directora regional de l’OMS per a Europa, que “les arts poden abordar problemes de salut complexos com la diabetis, l’obesitat i una deficient salut mental; permeten abordar la salut i el benestar en un context social i comunitari més ampli, i proposen solucions que, fins ara, la pràctica mèdica no ha aconseguit assolir amb eficàcia”.

Aquest de l’OMS i altres estudis constaten l’interès creixent per conèixer la capacitat terapèutica de les arts i la cultura, però “encara s’han d’investigar bé els detalls”, explica el metge Salvador Macip, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i coordinador acadèmic d’aquest projecte. Per a Macip, “els metges hem de ser conscients que tractem malalts, no malalties, i que no n’hi ha prou en centrar-se en els aspectes biològics”. Amb aquest projecte “volem aplicar els coneixements acumulats a la UOC sobre neuropsicologia per entendre millor com el teatre pot influir en la salut, per tal que els resultats serveixin per definir teràpies més completes i efectives en el futur”, conclou Macip.

En la mateixa línia trobem Juan Carlos Martel, director del Lliure: “Els àmbits cultural i de la salut han d’anar de la mà per tal de millorar la societat en què vivim tot construint espais socials que ens sostinguin i generin el retorns emocionals necessaris”. I conclou exposant que “iniciatives educatives com aquesta són molt necessàries per retornar a la societat la confiança que aquesta deposita dia a dia en nosaltres”.

Els investigadors que duran a terme aquest estudi pioner són Marco Calabria i Francesco Ciongoli, del grup de recerca Cognitive NeuroLab de la UOC. Calabria ha participat en el disseny de la recerca i ha fet possible la relació amb l’Hospital de Sant Pau per trobar els participants. Ciongoli ha participat en la selecció de la mostra i farà el seguiment dels pacients i les avaluacions abans i després de veure les obres teatrals. De fet, l’estudi es va iniciar fa just una setmana amb el primer grup de pacients que van anar a veure la representació de Crim i càstig al Teatre Lliure.