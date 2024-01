La funció dels trets narcisistes



La recerca també demostra la influència dels trets narcisistes en aquest comportament a les xarxes socials, ja que ha trobat una relació causal directa entre aquesta característica psicològica i la tendència a compartir estats emocionals i altra informació íntima dels usuaris a través de WeChat. Per tant, aquest aspecte de la personalitat ajudaria a desencadenar un comportament propici per mantenir el benestar emocional de les persones en els moments d'emergència sanitària.

Segons els investigadors, aquests resultats també poden servir per entendre millor "la funció i el significat dels trets narcisistes en entorns durs", com els provocats en les fases més greus de la pandèmia.

L'impacte de l'experiència immersiva



L'estudi mostra que les experiències immersives que proporcionen confort emocional tenen unes característiques úniques, ja que, en paraules d'Inma Rodríguez-Ardura, són capaces de "generar la sensació entre les persones usuàries que realment són a l'entorn o context creat per la tecnologia i en companyia d'altres persones també reals".

Segons els investigadors, aquesta constatació pot ser "molt útil" per a totes les organitzacions, públiques i privades, que vulguin ajudar les persones a combatre els efectes negatius de la pandèmia en la seva interpretació del futur i en les relacions socials, ja que aquests espais virtuals podrien esdevenir un context alternatiu que els permetria reconstruir les seves xarxes socials i obtenir gratificacions quan hagin de complir amb pautes de distanciament social.

A més, els autors destaquen que els resultats també poden tenir implicacions per a les empreses i els establiments comercials que es proposin potenciar els canals d'interacció amb els consumidors. Per exemple, podrien impulsar iniciatives per adaptar els serveis de xarxes socials virtuals i la tecnologia immersiva segons el perfil i la motivació dels usuaris, o organitzar grups específics de WeChat per facilitar que els usuaris puguin compartir sentiments, experiències, comportaments i plans i experiències de consum.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar.

Article de referència:

Fu, Q.; Rodríguez-Ardura, I.; Meseguer-Artola, A.; Wu, P. “Self-disclosure during the COVID-19 emergency: Effects of narcissism traits, time perspective, virtual presence, and hedonic gratification”. Computers in Human Behavior, 2022, Vol. 130. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107154

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.