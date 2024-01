"La majoria dels estudis epidemiològics estimen que entre l'1 i l'1,5 % de la població presenta un trastorn de l'espectre autista (TEA). Com explica Ferran Marsà Sambola, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aquesta condició d'autista es caracteritza principalment per "dificultats en àrees com la comunicació i la interacció social en persones que solen mostrar certs patrons restrictius o aspectes de conducta que es poden considerar com a molt obsessius, restringits o inusuals en diferents àrees de la seva vida, i que ja estan presents en les primeres fases del període de desenvolupament".

Avui dia, segons els dos grans sistemes de classificació dels trastorns mentals (DSM-V i CIE-11), l'autisme o TEA es considera un trastorn mental. Tanmateix, "en molts països anglosaxons, per exemple, el Regne Unit, el Canadà o Austràlia, cada vegada s'opta més per entendre-ho com una condició i no pas un trastorn", explica Marsà Sambola, professor del màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció de la UOC. "Entendre l'autisme com una condició ens ajuda a comprendre les dificultats que té una persona en l'àmbit social o comunicacional, però alhora ens permet veure les seves qualitats i fortaleses, com les veuríem en qualsevol altra persona", afegeix.

Per a Sylvie Pérez, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, això representaria poder donar veu a les persones amb TEA. "Crec que és importantíssim que tinguem en compte el que ens diuen les persones que són considerades persones amb autisme. Es tracta d'entendre que tenen una condició diferent d'estar davant el món i que no són persones malaltes que nosaltres, els neurotípics, hàgim de tractar. Si comprenem la seva lògica, en comptes de forçar-los perquè entrin en la nostra, ens serà més fàcil generar entorns que siguin regulables i de confiança", assenyala, i afegeix que això representa entendre que hi ha una condició d'una lògica diferenciada del desenvolupament i que no depèn del fet que sigui una patologia o que es tracti des de la malaltia.