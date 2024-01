La UOC, amb l'Agenda 2030 i la sostenibilitat mediambiental

Des de la UOC es dona suport a iniciatives que, com aquesta, tenen la finalitat de crear hàbits saludables en totes les persones de la comunitat universitària i aprofitar els beneficis mediambientals que s'originen amb els desplaçaments amb bicicleta, contribuint a cuidar el planeta amb la reducció de les emissions de CO 2 .

"Apostem per situar el desenvolupament sostenible en el centre de la nostra missió com a institució d'educació superior; per tant, vetllem per assegurar la coherència del compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)", explica la directora del Servei de Prevenció i Salut Integral de la UOC, Noèlia Muñoz. El repte 2030 dies amb bici contribueix als objectius "Ciutats i comunitats sostenibles" i "Acció climàtica" de l'Agenda 2030.