Dificultats d'atenció i alteració de la memòria

Però de què parlem quan ens referim al deteriorament cognitiu? Com es manifesta? Segons els experts, tot i que hi ha molta heterogeneïtat quant al deteriorament cognitiu relacionat amb la malaltia de Parkinson, els treballs científics descriuen principalment dos grans perfils de disfunció cognitiva. Un perfil es caracteritza per alteracions disexecutives en les quals destaquen dificultats atencionals, de solució de problemes o de planificació. Respecte a l'altre perfil de deteriorament cognitiu, va acompanyat d'alteracions en camps com la memòria o les habilitats visuoespacials, i s'associa a una probabilitat més elevada de progressió cap a la demència.

Si ens fixem en les causes, en el primer cas es tracta d'una mena de trastorns que són conseqüència de l'alteració dopaminèrgica característica de la malaltia en diversos circuits cerebrals. No obstant això, en el segon perfil s'han trobat agregats de proteïnes disfuncionals en regions corticals, com ara un nombre més gran de cossos de Lewy i patologia similar, encara que no igual, a la de la malaltia d'Alzheimer, detalla Horta-Barba, que afegeix que en tots dos casos l'edat és el principal factor de risc, de manera que com més edat, més risc.

Detectar qualsevol d'aquests senyals és fonamental, ja que, tot i que actualment no hi ha tractaments farmacològics que puguin combatre la presència d'alteració cognitiva, sí que es pot intentar pal·liar a través de tractaments d'estimulació cognitiva i el seguiment d'un estil de vida actiu i saludable. De fet, l'activitat mental, l'exercici físic i un estil de vida saludable poden ajudar a retardar l'aparició del deteriorament cognitiu.

Com explica la neuropsicòloga experta en malaltia de Parkinson, generalment són els familiars o el mateix pacient qui detecta els canvis, tot i que a vegades siguin només subtils. "Quan es comenten en consulta amb el neuròleg, es recomana fer un estudi neuropsicològic en el qual es pot objectivar i quantificar si aquests canvis hi són i com són. I, a vegades, es poden fer pronòstics de com evolucionaran", manifesta.

A més, altres símptomes no motors que també poden aparèixer són l'apatia, la depressió i l'ansietat, "les freqüències relatives dels quals són elevades i poden complicar l'escenari clínic, per la qual cosa és molt important detectar-los i gestionar-los", indica Andrea Horta-Barba. Concretament, fins al 50 % dels pacients presentaran simptomatologia depressiva en el transcurs de la malaltia, un percentatge més alt que en la població general, recorda l'experta en la malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment, que afegeix que la depressió ve provocada per la disfunció de diversos sistemes, entre els quals destaquen el dopaminèrgic, noradrenèrgic i serotoninèrgic, causats per la mateixa malaltia. Així mateix, no són infreqüents altres alteracions com les al·lucinacions.