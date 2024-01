Aquesta diada de Sant Jordi arriba amb "Donants de veu", una proposta de Catalunya Ràdio i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per impulsar el català i la cultura catalana a la xarxa. Les persones que vulguin convertir-se en donants de veu només hauran d'acostar-se a l'estand que Catalunya Ràdio tindrà a Passeig de Gràcia amb Consell de Cent el 23 d'abril i enregistrar un fragment de la literatura catalana. Aquesta iniciativa reflecteix l'aposta de totes dues institucions pels nous formats digitals de lectura en àudio i pel català a la xarxa.

"Ens unim a 'Donants de veu' per potenciar l'àudio en català", explica Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio. "Volem alimentar un banc de veus que serviran per guanyar la presència que el català es mereix en l'entorn digital en el món de l'àudio i contribuir-hi", afegeix.

El projecte "Donants de veu" va ser iniciat l'any 2021 per la UOC i de seguida s'hi van afegir Òmnium Cultural, Espais Escrits, Wikimedia i altres universitats de la Xarxa Vives. A la UOC el lideren Teresa Fèrriz, responsable de la Unitat de Nous Projectes i directora de la plataforma literària Lletra, juntament amb el catedràtic de Sociolingüística i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC Joan Pujolar.

Teresa Fèrriz explica com va néixer la idea: "Com a lectora d'audiollibres de fa anys, m'he adonat de la dificultat de trobar obres en català, i més encara dels nostres clàssics literaris." En aquest context, exposa que iniciatives com "Donants de veu" volen impulsar nous i noves lectores en aquest format i, de retruc, beneficiar els projectes editorials i comercials que hi estan apostant". Al seu torn, Pujolar explica que "en grans llengües modernes com el francès, l'anglès i l'alemany hi ha una llarga tradició de publicar en format d'àudio; gràcies a internet i a la moda dels podcasts aquesta pràctica s'està estenent".

Amb aquesta iniciativa, la ràdio pública vol "sensibilitzar la població" sobre el repte d'aconseguir que "l'àudio en català tingui una presència normalitzada", explica Gordillo. I és que Catalunya Ràdio ha fet una aposta important per l'àudio en català amb un increment de la seva oferta de podcasts i amb la creació d'un estil propi a l'assistent de veu d'Amazon, Alexa.

Amb aquest propòsit cultural i lingüístic, Catalunya Ràdio i la UOC van de bracet. Per al director de Catalunya Ràdio, "és un honor i un goig poder treballar amb la Universitat Oberta de Catalunya i amb els donants de veu" que s'acostin a la cabina de gravació per la diada. Per a Teresa Fèrriz, les col·laboracions amb la ràdio pública catalana han estat una constant al llarg dels anys i n'estem molt agraïts: amb Catalunya Ràdio vam impulsar, per exemple, el Dia de la Poesia Catalana a Internet, que celebrem cada 17 de març, i també campanyes per promoure el català a la xarxa com "Un Sant Jordi ple de veus".