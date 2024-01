Factors que poden ajudar a fer un mem viral

Segons l'estudi Dissecting the Meme Magic: Understanding Indicators of Virality in Image Memes (2021), hi ha diverses característiques que contribueixen a la viralitat. La primera, i més important, és que mostri la cara i l'expressió facial del personatge (un 84 % dels mems analitzats que són virals tenen aquesta característica). En segon lloc, la imatge ha de presentar una emoció positiva (un 39 % dels mems virals analitzats presenten aquesta característica, enfront del 15 % dels no virals) i una postura concreta. El fet que la imatge sigui un primer pla ajuda a guanyar viralitat. Finalment, el fet que el personatge sigui el subjecte del mem és un altre indicador fonamental per predir-ne la viralitat. El 93% dels mems d'imatge de tipus viral s'etiqueten com a "personatge", en comparació amb el 67% de tipus no viral. Aquestes característiques expliquen, per exemple, l'èxit del mem d'en Harold, el de la granota Smug o el de Julio Iglesias, entre altres. "El predomini d'elements visuals, la simplicitat, l’apel·lació a les emocions i el potencial per generar adaptacions i variants són fonamentals", afirma Lalueza. Segons l'estudi, els mems que requereixen que el receptor llegeixi el text sencer per entendre'ls no aconsegueixen fer-se virals.

Els mems amb múltiples variants tenen més futur

MemeGenerator o KnowYourMeme permeten crear mems nous a partir d'una versió de base. "Els mems que han tingut més èxit gairebé sempre són també els que han experimentat més evolució i han generat múltiples variants", explica Lalueza. De fet, el terme mem va ser inventat pel biòleg Richard Dawkins l'any 1976, al llibre El gen egoista. Etimològicament, mem ve del grec mimema, que vol dir 'allò que s'imita'. "En sentit estricte, els mems són conceptes bàsics d'autoria difusa. Això permet que qualsevol se'ls pugui apropiar tal com s'han creat, però també propicia que es puguin adaptar fàcilment a punts de vista, intencionalitats i circumstàncies ben diversos", afegeix Lalueza. Per a Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, "els mems són unitats culturals mínimes de la transmissió intra i transgeneracional i com més capacitat tinguin de replicar-se a si mateixos; més probabilitat tenen de convertir-se en virals".

La ironia i l'humor sarcàstic es mostren cada vegada més a internet, i els mems en fan gala. "La ironia és un vessant comunicatiu de gran impacte. Un mem irònic té més possibilitats de fer-se viral que un mem neutre: l'humor és una de les grans eines terapèutiques per combatre l'ansietat", explica Soler. Segons Google Analytics, des de 2014 fins avui, la paraula mem a tot el món supera les cerques que contenen Jesús, Messi o Cristiano Ronaldo. Per a Lalueza, "ens allunya, encara que sigui per un moment, dels neguits quotidians i, per tant, resulta gratificant". "De vegades s'utilitza malèvolament per acabar difonent idees que, en cas d'haver-se formulat de manera seriosa, haurien generat més rebuig. Amb tot, amb la coartada de l'humor, les anem acceptant de manera gairebé inconscient fins a arribar a assimilar-les", afegeix l'expert. Segons András Arató, "els mems poden ajudar a superar les dificultats del dia a dia".