L'ISEA2022 reafirma Barcelona com a capital de l'art electrònic

Impulsat per la UOC, l' ISEA2022 Barcelona , la 27a. edició del Simposi Internacional d'Art Electrònic, ha reunit una comunitat de més de 750 experts en art, ciència i tecnologia, així com els artistes digitals nacionals i internacionals més pioners a través de quatre exposicions que s'allargaran durant les setmanes vinents. Alhora, la ciutadania de Barcelona i del territori català ha pogut conèixer de primera mà múltiples activitats, tallers, xerrades o performances, entre els quals el primer espectacle de drons a Barcelona, i hi ha pogut participar.El director de l'ISEA2022 Barcelona i professor de la UOC, Pau Alsina , que fa anys que es dedica a la recerca en l'àmbit de les interseccions entre l'art, la ciència i la tecnologia, es mostra satisfet d'haver pogut portar a Barcelona un dels esdeveniments més importants en aquest sector i més consolidats a escala internacional. "Aquests dies, Barcelona s'ha convertit en la capital de l'art electrònic i l'ISEA ha reafirmat el lideratge de la ciutat en l'àmbit de la cultura digital", afirma Alsina.

Durant el simposi, que ha concentrat gran part de la seva activitat del 10 al 16 de juny, s'ha convidat a debatre sobre el nostre món de "possibles" a través de 140 presentacions d'experts, 45 presentacions institucionals, 40 xerrades d'artistes, 23 screenings, 18 pòsters i demos, 16 taules rodones, 13 tallers i 13 performances, que han tingut lloc majoritàriament al CCCB, epicentre del simposi, però també en espais com el MACBA o el Canòdrom.