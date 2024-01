Verificar automàticament documents multimèdia

Les marques d'aigua digitals són un conjunt de tècniques, de la branca de l'ocultació de dades, que consisteixen a incrustar informació imperceptible en l'arxiu original per poder verificar "fàcilment i automàticament" un document multimèdia. "Poden servir per indicar la legitimitat d'un contingut, per exemple, verificar que un vídeo o una fotografia ha estat distribuït per una agència de notícies oficial; també es poden utilitzar com a marca d'autenticació, que s'eliminaria en cas de modificació del contingut, o per traçar l'origen de les dades, és a dir, per saber si una font d'informació (per exemple, un compte de Twitter) distribueix contingut fals", enumera David Megías.

Tècniques d'anàlisi forense de continguts digitals

El desenvolupament de marques d'aigua es combinarà en el projecte amb l'aplicació de tècniques d'anàlisi forense de continguts digitals. L'objectiu és utilitzar la tecnologia de processament de senyals per detectar les distorsions intrínseques produïdes pels dispositius i programes que s'utilitzen quan es crea o modifica qualsevol document audiovisual. Aquests processos produeixen una sèrie d'alteracions, com ara sorolls del sensor o distorsions òptiques, que es podrien identificar mitjançant models d'aprenentatge automàtic. "La idea és que la combinació de totes aquestes eines millori els resultats en comparació amb l'ús de solucions d'un sol tipus", incideix David Megías.

Estudis amb usuaris de Catalunya, Polònia i el Japó

Una de les característiques fonamentals de DISSIMILAR és que incorpora un enfocament "holístic" i recull "les percepcions i els components culturals de les notícies falses". Per fer-ho, es duran a terme diferents estudis centrats en l'usuari, estructurats en diverses fases. "En primer lloc, volem saber com es relacionen els usuaris amb les notícies, què els interessa, quins mitjans consumeixen segons els interessos que tenen, en què es basen per identificar certs continguts com a fake news i què estan disposats a fer per comprovar-ne la veracitat. Si identifiquem aquests elements, serà més fàcil que les eines tecnològiques que dissenyem puguin contribuir a evitar la propagació de les notícies falses", explica David Megías.

El mesurament d'aquestes percepcions es durà a terme en llocs i contextos culturals diferents, mitjançant estudis amb grups d'usuaris de Catalunya, Polònia i el Japó, per incorporar així les seves particularitats en el disseny de les solucions. "Això és important perquè, per exemple, en cada país hi ha un grau més o menys elevat de credibilitat en les institucions públiques o en el govern. Això influeix en el seguiment de les notícies i en el suport a les notícies falses: si no crec en el govern ni en les institucions públiques, per què he d'estar pendent de les notícies que provinguin d'aquestes fonts? Això es va poder veure durant la crisi de la COVID-19: als països en què es confiava menys en les institucions públiques, s'acataven menys els suggeriments o les normes respecte a la gestió de la pandèmia i a la vacunació", descriu Andrea Rosales, investigadora del CNSC.

Un producte fàcil d'emprar i comprensible

En una segona fase, els usuaris participaran en el disseny de l'eina per "assegurar que el producte serà ben rebut, fàcil d'emprar i comprensible", ressalta Andrea Rosales. "Ens agradaria que ens acompanyessin al llarg de tot el procés fins a arribar al prototip final, perquè així podrem respondre més bé a les seves necessitats i prioritats i arribar on altres solucions no han pogut arribar", afegeix David Megías.

Aquesta acceptació entre els usuaris podria ser una via perquè, en un futur, les plataformes de xarxes socials arribin a incorporar les solucions desenvolupades en el projecte. "Si els nostres experiments funcionen, seria fantàstic que integressin aquestes tecnologies. De moment, ens conformem amb el fet de tenir un prototip funcional i una prova de concepte que pugui animar les plataformes socials a incorporar aquestes tecnologies en el futur", conclou David Megías.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 9, indústria, innovació i infraestructura, i 16, pau, justícia i institucions sòlides.

El projecte Detection of Fake News on Social Media Platforms és finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l'Agència Estatal de Recerca, amb la referència PCI2020-120689-2 / AEI / 10.13039 / 501.100.011.033.

