Les noies, pitjor estat anímic i més dificultats per complir els àpats adequadament

D’entre les dades publicades a l’informe s’ha trobat que el 25,8% de les noies i el 12,3% dels nois de la Catalunya Central afirmen tenir un estat d’ànim baix. No només s’han identificat desigualtats de gènere pel que fa al benestar emocional, sinó també desigualtats socials, ja que les persones de nivell socioeconòmic desafavorit són les que reporten un estat d’ànim més baix en comparació a la resta.

Per altra banda, els resultats determinen que una elevada proporció de l’alumnat necessita canvis en la seva dieta o segueix una alimentació poc saludable d’acord amb l’Índex d’Alimentació Saludable per a la població espanyola, especialment els nois. Alhora, s’observa que un alt percentatge dels adolescents (19,4% de les noies i 13,8% dels nois) no esmorzen, i que les noies de famílies desfavorides se salten més l'esmorzar que les de posicions socioeconòmiques més afavorides.