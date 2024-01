El Govern abarateix el preu d'alguns graus i de tots els màsters universitaris habilitants de la UOC per al curs 2022-2023

El nou decret de preus públics universitaris de la Generalitat de Catalunya, que s'ha publicat el 30 de juny al DOGC i que fixa el preu del crèdit de les titulacions oficials de la UOC per al curs vinent, estableix rebaixes en el cost del crèdit d'alguns graus i de tots els màsters universitaris habilitants de la UOC. Aquesta rebaixa es materialitza en el fet que els graus que eren més cars, a partir del proper curs, costaran el mateix que la resta, és a dir, 20,42 euros el crèdit. El nou decret també preveu que els màsters universitaris habilitants, és a dir, els que habiliten per exercir una professió, passen a tenir preu de grau.

Amb el nou decret de preus públics universitaris per al curs 2022-2023, el Govern rebaixarà l’import de la matrícula de 8 graus de la UOC, que són:

Per altra banda, els màsters universitaris habilitants tindran el mateix preu que els graus, és a dir, 20,42 € per crèdit. A més, el màster universitari d'Enginyeria Informàtica s'afegeix per primera vegada al grup de màsters universitaris habilitants a efectes de preus.

Els màsters universitaris habilitants de la UOC que el curs 2022-2023 tindran un preu de 20,42 € per crèdit són:

El Govern de la Generalitat de Catalunya mantindrà el preu del crèdit del curs vigent dels màsters universitaris no habilitants. La Universitat mantindrà per a aquests màsters les bonificacions per reduir el preu públic que ja s'han aplicat aquest curs i que van del 18 % al 26 %. A més, com a novetat per al curs 2022-2023, s'ha afegit una nova bonificació del 30 % per al màster universitari no habilitant de Prevenció de Riscos Laborals.