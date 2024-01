Roboètica: es pot garantir una intel·ligència artificial justa?

"Fuck the algorithm"

Un exemple és el que va passar durant la pandèmia de la COVID-19 en el sistema educatiu britànic, que va utilitzar un sistema automatitzat per, mitjançant les dades existents dels estudiants, predir la nota que s'estimava que haurien obtingut en un examen que, a causa del confinament, no es va poder dur a terme. El resultat? La insatisfacció general. Amb l'eslògan "Fuck the algorithm", els estudiants van sortir de manera massiva al carrer quan es va publicar la predicció de l'algorisme, que va resultar ser, en opinió dels mateixos professors i professores, extremadament inadequada. Com explica Joan Casas-Roma, en aquest cas, la decisió de delegar la predicció de la nota per complet a un sistema d'IA que només tenia en compte les dades dels estudiants que hi havia en el sistema, en lloc de comptar amb l'experiència i el coneixement dels seus docents, va estar a punt de posar en risc l'educació i el futur educatiu de molts d'ells. A causa de les protestes massives, el govern britànic va decidir no utilitzar aquesta predicció automatitzada. No obstant això, no sempre hi ha la possibilitat de fer marxa enrere.

"Malauradament, es poden posar molts exemples de com, si no es té en compte l'ètica, la IA pot cometre errors greus. Alguns dels casos més coneguts estan relacionats amb l'existència de biaixos i injustícies en tècniques de machine learning o aprenentatge automàtic", assenyala l'investigador de la UOC, i cita el cas d'un sistema automatitzat utilitzat en els processos de selecció d'una important companyia multinacional que va resultar prendre decisions clarament desfavorables cap a les candidates dones pel fet que les dades utilitzades per entrenar el sistema ja mostraven una desigualtat de gènere important en posicions similars a les que s'oferien. Un altre cas en el qual les dades triades per automatitzar decisions van resultar ser problemàtiques és el del sistema de recomanació judicial dels EUA que, a causa del biaix racista que hi havia en les dades policials sobre crims i criminals, mostrava recomanacions clarament desfavorables cap a persones afroamericanes.

"Els qui hem d'incorporar els codis ètics som les persones que programem les màquines i que prenem decisions amb les dades que aquestes màquines ens brinden", assenyala Anna Clua, professora i investigadora líder del grup Comunicació per a la Transformació de l'Esfera Pública (AGORA), adscrit als Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i afegeix que "les màquines no pensen. Fan". Segons Clua, l'ús de la IA ha de ser ètic per definició allà on s'apliqui, "ja sigui en les aplicacions dels nostres telèfons mòbils o en els algorismes amb els quals els hospitals cribren les urgències. El reconeixement dels drets de les persones, així com el compliment de les lleis (com ara la de protecció de dades), és una condició sine qua non de la utilització de la IA des de tots els camps", afirma.