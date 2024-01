Un projecte que converteix la comunitat educativa en cocreadora

A EduFire, alumnat i professorat dels tres països participants seran els cocreadors —guiats per l'equip del projecte— d'un conjunt d'eines educatives i orientades a la participació de la comunitat. Aquesta última és clau per tal de reforçar la consciència de la societat i la seva implicació en relació amb els incendis forestals, i serà on l'equip de la UOC —en el qual també participa l'investigador del grup CareNet Israel Rodríguez-Giralt— farà les seves principals aportacions, tenint en compte l'experiència del grup en altres projectes en curs al voltant de la participació comunitària en la gestió d'incendis forestals com són WUICOM o PyroLife.

Les eines desenvolupades amb EduFire es testaran en alguns centres educatius de cada país participant (Espanya, Irlanda i Portugal) tenint en compte les diferents característiques i reptes pel que fa als incendis forestals de cada territori. I una vegada posades a prova i millorades, s'espera que es puguin fer servir també en diferents centres educatius europeus. Per això, en el transcurs del projecte s'organitzaran també diverses activitats de difusió i formació orientades a la comunitat tant educativa com acadèmica.

La idea del projecte, que disposa d'un compte a Twitter, és dotar d'eines i coneixements a la joventut i les seves comunitats per poder estar millor preparats davant dels incendis forestals actuals i futurs. La caixa d'eines tindrà dues guies educatives (una per al professorat i una altra per l'alumnat), sobre els incendis forestals tenint en compte l'aprenentatge basat en projectes (AbP), STEAM i el community engagement. Així mateix, aquesta caixa d'eines s'anirà completant al llarg del projecte amb materials i productes creats per l'alumnat dels tres diferents països. Tot aquest material és compartirà en obert.

Així mateix, la voluntat és inspirar i preparar la ciutadania perquè entengui moltes incerteses sobre els incendis forestals que tindran lloc les properes dècades i perquè s'hi conscienciï. Es tracta d'un repte urgent i global per al qual l'equip promotor espera que el projecte serveixi com a catalitzador per crear una xarxa de persones i centres educatius que vulguin sumar-s'hi. Per aquest motiu, es convida que qualsevol persona o centre interessat en rebre informació sobre el projecte i les diferents opcions de participar-hi es posi en contacte amb l'equip per mitjà de qualsevol de les vies indicades a la web del projecte.