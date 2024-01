Quin paper té el professorat en entorns de formació en línia?

La formació en competències digitals dels docents s'ha convertit en una tasca clau en el model d'educació del segle xxi. Tenint en compte aquesta realitat, i a partir de l'experiència de més de 25 anys en formació en línia de la UOC, primera universitat en línia del món, les professores dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i membres del grup de recerca Edul@b, Teresa Romeu i Montse Guitert formen professorat en competències digitals en el marc de l'e-Stiu TIC 2022, una formació tecnològica d'estiu que s'adreça principalment a docents i que organitza anualment Cibernàrium, servei de divulgació i capacitació tecnologica de Barcelona Activa.

En col·laboració amb Barcelona Activa, Romeu i Guitert han publicat Online trainer handbook. Com dissenyar, implementar i avaluar la formació en línia, un manual en què es revelen les claus per a una educació remota de qualitat. Abans la UOC ja havia impulsat altres iniciatives, com ara l'edició en obert del llibre gratuït Decàleg per a la millora de la docència en línia. Propostes per educar en contextos presencials discontinus, que es va publicar sis mesos després de l'inici de la pandèmia.

L'arribada de la COVID-19 va provocar que més de 1.700 milions d'estudiants d'arreu del món, segons xifres de Statista, es veiessin afectats per una situació que va sacsejar el model actual de l'educació. La tecnologia es va presentar com l'únic mitjà per poder mantenir el procés d'ensenyament i aprenentatge. No obstant això, segons els experts, la urgència de la situació va impedir que es dissenyés una formació en línia de qualitat que aprofités tot el potencial de les tecnologies.

"El que va passar en la majoria de casos va ser que es va reproduir l'ensenyament presencial i es van utilitzar les pantalles per fer sessions síncrones de manera digital", explica Romeu. Aquesta solució d'emergència va permetre que el procés d'aprenentatge no s'interrompés completament. Amb tot, en opinió de Romeu, s'allunya del concepte d'educació en línia, en què el formador té un paper important com a dissenyador, dinamitzador, guia i avaluador del procés d'aprenentatge.

"L'educació en línia de qualitat posa el focus en l'estudiant, que ha de ser actiu i protagonista, responsable, capaç d'aprendre a aprendre i de gestionar el seu propi procés d'aprenentatge, i que ha de saber treballar en xarxa, interactuant i col·laborant amb els companys i amb l'entorn virtual. Perquè això passi, el disseny de la formació i el paper del formador són fonamentals", indica Romeu.