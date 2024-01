Un 42 % dels espanyols es declara sedentari segons una enquesta de la Societat Espanyola de l'Obesitat (SEEDO) . Són persones que han pensat en algun moment a posar-se en forma; però els costa començar a fer exercici físic de manera regular. La falta de temps o la dificultat per organitzar l'agenda són algunes de les raons per les quals abandonen aquesta idea. Les vacances d'estiu per a molts no són el millor moment per començar un repte com aquest, ja sigui per les temperatures o perquè el lleure s'associa a altres activitats. Tanmateix, és quan normalment es té més temps lliure i quan una persona pot iniciar-se de manera més relaxada.

"L'ésser humà és un animal de costums, i quan els volem canviar per uns altres, hi ha una força interna que ens porta als hàbits de sempre. Ara que estem iniciant l'estiu, la proposta és no esperar al setembre per assumir els nous propòsits de la temporada. Podem iniciar ara aquest canvi i al setembre només els hem de seguir fent i integrar-los dins de les rutines diàries i amb una correcta gestió del temps", explica el psicòleg esportiu i professor col·laborador del màster d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC , Jaume Martí .

En aquesta línia també s'expressa l'expert en fisiologia de l'esport Jerónimo Aragón, professor col·laborador del mateix màster dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC . "Tot i que posar-se en forma és una carrera de llarga distància, durant les vacances es pot començar per exercicis més aviat tranquils, i de cara al setembre afegir més càrrega o intensitat a l'hora de fer esport", aconsella.

Per exemple, explica Aragón, si el lloc d'estiueig és la platja, es poden fer passejos, jugar a pales de forma recreativa, llogar una taula de paddle surf o un caiac per a dues persones, entre altres activitats. Pel que fa a la muntanya, no cal complicar-se gaire: fer caminades llargues de més de 2 hores en un terreny acceptable és suficient. I en canvi, si estem en una ciutat de vacances, n'hi ha prou de fer turisme durant tot el dia, que és el que tradicionalment fem. Pel que fa a la freqüència, cada dia cal fer una mica d'esport.

A aquests consells, Martí n'afegeix d'altres per enganxar-se a l'activitat física:

Començar el dia amb activitat física i no deixar-ho per al final de la jornada, per evitar la mandra.

i no deixar-ho per al final de la jornada, per evitar la mandra. Evitar la improvisació , molt habitual a les vacances. És aconsellable posar-se unes rutines assumibles de caminar o córrer, encara que siguin 10 o 20 minuts.

, molt habitual a les vacances. És aconsellable posar-se unes rutines assumibles de caminar o córrer, encara que siguin 10 o 20 minuts. Fer activitats que es fan habitualment en el dia a dia, però amb més intensitat. És a dir, anar a pas més lleuger quan es va a comprar el diari, el menjar, visitar algú, entre altres. Cal suar, encarà que sigui una mica.

És a dir, anar a pas més lleuger quan es va a comprar el diari, el menjar, visitar algú, entre altres. Cal suar, encarà que sigui una mica. Quan es visita una ciutat, població o lloc d'estiueig, fer-ho com un autèntic turista i caminar o anar en bicicleta en lloc d'agafar el cotxe o transport públic.

i caminar o anar en bicicleta en lloc d'agafar el cotxe o transport públic. Depenent de l'edat i de l'estat físic, es pot practicar o iniciar-se en algun esport, sempre de forma moderada , controlada i divertida.

, controlada i divertida. Si s'està a prop del mar o d'una piscina, fer uns 20 minuts de natació .

. Tot això, acompanyat d'una bona nutrició i, sobretot, hidratació.

La hidratació, clau en l'exercici físic

Aragón adverteix que s'ha de tenir en compte amb quina temperatura es fa esport: "si no es tenen hores disponibles per practicar-lo amb temperatures adequades, llavors l'agost no és el millor moment per iniciar-se". L'expert remarca que en l'esport hi ha tres pilars importants: l'entrenament, el descans i la dieta. "La dieta i la hidratació, i encara més en aquestes dates, són molt importants. Primer, perquè a l'estiu fem molts excessos i, en segon lloc, per les altes temperatures que arriben al nostre cos quan fem esports en aquestes dates. Cal fer esport en un horari en què la temperatura no sigui gaire elevada (al matí o cap al tard) i sempre hem de tenir una ampolla d'aigua per poder-nos hidratar", conclou.